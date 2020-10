Alessia Marcuzzi assente a Le Iene/ Foto, positiva al test pungidito Covid, ma…

Alessia Marcuzzi a pochissimi minuiti dalla diretta de “Le Iene Show” annuncia sui social la sua assenza. Proprio così, la conduttrice televisiva è risultata nuovamente debolmente positiva al primo test pungidito e per questo motivo ha dovuto lasciare gli studi Mediaset. A raccontare quanto successo è stata proprio la Marcuzzi sulla sua pagina Instagram: “purtroppo non saro’ alle Iene questa sera. Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno, ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo. Cosi’ mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone, e da questo fortunatamente ho avuto esito NEGATIVO. A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare. Spero di risultare nuovamente negativa come l’ultima volta. Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me. E mi dispiace non poter far parte della squadra stasera….e non potervi salutare in diretta con Nicola e la Gialappas come ogni martedi’. Vi mando un bacio”.

Nicola Savino saluta Alessia Marcuzzi

L’assenza di Alessia Marcuzzi è giustificata anche da Nicola Savino ad inizio puntata. Il conduttore, infatti, racconta quanto successo in fase di controllo negli studi Mediaset di Cologno Monzese. “Sono dispiaciuto, ci siamo sottoposti tutti ai test, ma il primo dei due test fatti da Alessia ha dato esito debolmente positivo proprio come due settimane fa. Allora si è sottoposta ad un secondo test che ha dato esito negativo, ma il protocollo di Mediaset è quello di far valere il test positivo per uno scrupolo e cautela massima” – precisa Nicola Savino, che sul finale poi precisa “mi dispiace tantissimo per Alessia, è arrivata, è stata con noi, sta benissimo, ma lasciatemelo dire, ma è evidente che questo è un falso positivo. Adesso starà chiusa in casa fino a quando non arriverà l’esito dell’altro tampone”.

