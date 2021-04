Alessia Marcuzzi assente a Le Iene, perché?/ “Mio marito Paolo Calabresi ha il Covid”

Alessia Marcuzzi ha fatto preoccupare i suoi fan nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 aprile 2021, annunciando la sua assenza alla guida de “Le Iene”. Una defezione motivata dalla popolarissima e amata conduttrice di Mediaset con un messaggio affidato al suo profilo Facebook, nel quale è contenuta la ragione della sua impossibilità di prendere parte alla trasmissione di Italia Uno: “Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare – ha scritto la showgirl –. Ovviamente si è subito autoisolato e per ora sta bene”.

Per quanto concerne invece la salute di Alessia Marcuzzi, al momento la situazione è sotto controllo: “Io sono invece, fortunatamente, risultata negativa (ho già effettuato due tamponi molecolari) ma, come da protocollo, sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli. Con molto dispiacere, a tutela delle persone che mi stanno accanto e per rispetto della prassi, domani non potrò essere presente a ‘Le Iene’, che comunque seguirò da casa. Un bacio a tutti”.

ALESSIA MARCUZZI E IL COVID: “MIO MARITO POSITIVO”

Alessia Marcuzzi dunque è soltanto l’ultima vip in ordine cronologico a dovere fare i conti con l’impossibilità di prendere parte a un programma televisivo per Covid: in passato si è assistito alla defezione di Carlo Conti a Tale e Quale Show su Rai Uno (assente una puntata, le altre le ha condotte da casa, ndr), di Elettra Lamborghini a L’Isola dei Famosi (a cui ha preso parte come opinionista in collegamento da casa) e di Serena Bortone al timone di Oggi è un altro giorno, soltanto per citare alcuni esempi (non ultimo quello di Bianca Guaccero, annunciato oggi). In questo caso, però, non è lei direttamente a essere positiva al Coronavirus, bensì suo marito, Paolo Calabresi Marconi, che il prossimo 17 giugno compirà 57 anni. Il fondatore della casa di produzione indipendente “BUDDYfilm” si è sposato con Alessia Marcuzzi il 1° dicembre 2014 nelle immediate vicinanze della città di Londra, luogo davvero caro alla coppia, che si ama follemente per la gioia di tutti i suoi fan, social e non.

