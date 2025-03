E’ ufficialmente partita una nuova avventura per Alessia Marcuzzi che da anni naviga in Rai dopo i tanti anni da protagonista sulle reti Mediaset. Dopo ‘Boomerissima’, oggi – 24 marzo 2025 – è il giorno dell’esordio de ‘Obbligo o Verità’; una sorta di talk scandito da tanta ironia, momenti di puro divertimento e anche confessioni inedite. Nel corso della prima puntata non sono certo mancati gli spunti per lasciarsi andare a risate a crepapelle, soprattutto quando a prendersi la scena è stata Geppi Cucciari. Proprio nel momento di salutare l’attrice comica e di annunciare invece i content creator prossimi ad unirsi al tavolo, Alessia Marcuzzi si è lasciata andare ad una battuta che non passa inosservata perchè la citazione rimanda alla concorrenza e, in particolare, ad una sua vecchia esperienza: il Grande Fratello.

Alessia Marcuzzi, esordio a Obbligo o Verità ‘ricordando’ il Grande Fratello!

La battuta di Alessia Marcuzzi ci riporta indietro nel tempo, e forse lei stessa avrà avuto un brivido nostalgico nel momento in cui ha pronunciato la fatidica frase. Nel corso della prima puntata di Obbligo o Verità – oggi, 24 marzo 2025 – si è infatti lasciata andare ad una sorta di auto-citazione, chiaramente con fare ironico. “Vorrei dire una cosa che non dico da troppo tempo, mi aprire il collegamento con la casa?”. Ovviamente, il riferimento è al Grande Fratello – tra l’altro in onda in contemporanea su Canale 5 – e che lei stessa ha condotto diversi anni fa.

La battuta sul Grande Fratello di Alessia Marcuzzi – nel corso della prima puntata di Obbligo o Verità – ha destato una risata incontenibile non solo per i presenti ma in particolare per la conduttrice. Arriva poi la correzione, dato che la linea è passata non ad una ‘casa’, bensì a quella che lei stessa ha denominato la ‘cella friga’ destinata ad accogliere i content creator ospiti della serata.