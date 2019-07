Alessia Marcuzzi beccata in reggiseno in albergo/ I clienti aprono la porta e…

Mattinata movimentata per Alessia Marcuzzi che poco fa si è resa protagonista di un siparietto niente male non solo per coloro che hanno avuto modo di vederla dal vivo scappare via in reggiseno, ma anche per i fan che hanno visto tutto su Instagram. Sembra una comedy con protagonista la conduttrice ma si tratta di vita reale anche se tutto è stato documentato sui social visto che la Marcuzzi si trovava alle prese con uno shooting fotografico. Proprio mentre qualcuno le stava facendo il video e il fotografo stava facendo qualche scatto, Alessia Marcuzzi si aggirava in reggiseno tra i corridoi dell’albergo e poi dietro una porta. Proprio in quel momento i clienti hanno aperto beccandola in reggiseno dietro la porta. Risultato? I clienti sembravano increduli mentre lei è scappata via di corsa con il sorriso stampato in volto come potete vedere dalla foto del momento.

ALESSIA MARCUZZI BECCATA IN REGGISENO SCAPPA VIA

Sicuramente i signori che si sono ritrovati la Marcuzzi in intimo e con il suo nuovo pigiama da mostrare ai followers non avranno avuto niente di ridere e la stessa conduttrice, dopo l’imbarazzo iniziale, sicuramente avrà riso sulla gaffe. Tutto è bene quel che finisce bene per tutti, visto che questa mattina i clienti hanno avuto la loro dose di brivido e Alessia Marcuzzi quella di risate che da sempre sono la sua linfa vitale. La conduttrice si sta preparando al grande ritorno in tv alla conduzione, se confermato, di Temptation Island Vip, il reality chiamato ad aprire la nuova stagione televisiva già da settembre in attesa del Grande Fratello di Alfonso Signorini e di Amici Vip. Il video del momento “topico” è disponibile sulle storie Instagram della Marcuzzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA