Alessia Marcuzzi, chi e il flirt con Stefano De Martino

Anche la nota conduttrice Alessia Marcuzzi sarà tra gli ospiti di Domenica In quest’oggi, la presentatrice romana è finita spesso al centro del gossip negli ultimi anni. L’abbiamo vista per esempio accostata a un ipotetico flirt con Stefano De Martino. Nessuno dei due ha mai confermato la versione, se non Belen Rodriguez, che ha ammesso come tra i due sia esistita una storia, in passato Alessia Marcuzzi è stata legata all’attuale allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, poi con Paolo Calabresi, il produttore pubblicitario e cinematografico e proprietario, insieme al socio Alessio Gramazio, della casa di produzione Buddy Film.

Alessia Marcuzzi è poi stata legata sentimentalmente anche a Francesco Facchinetti, relazione durata dal 2010 al 2012 e poi conclusa, ma della quale la presentatrice ha sempre parlato con orgoglio, ricordando anche la nascita della figlia Mia, mentre dall’amore con Inzaghi era nato il primogenito Tommaso.

Alessia Marcuzzi oggi è single? “Lo sono felicemente”

Dopo tante esperienze sentimentali, oggi Alessia Marcuzzi sembra aver chiuso, almeno per il momento, le porte all’amore. La conduttrice di Rai1 che oggi sarà a Domenica In, ha ammesso di essere single e felice così in questa sua fase di vita. “Sono felicemente single. Sto bene, circondata da tante persone che mi amano” ha spiegato la presentatrice romana.

Riguardo al suo passato sentimentale e alle famiglie che ha avuto modo di costruire negli anni, Alessia Marcuzzi ha poi confessato: “Mi impegno tanto a tenere unita questa famiglia allargata così bella. Quindi non mi piace quando stravolgono quello che dico e questo interferisce sulla mia vita privata” le parole della conduttrice capitolina. Niente da fare dunque per adesso, il cuore di Alessia Marcuzzi resta libero ma al momento non sembra esserci spazio per questioni di questo genere, in futuro invece chissà cosa potrà riservarle la vita.