Dopo aver condotto numerosissimi programmi di gran successo nel corso di tutta la sua vita, Alessia Marcuzzi si è presa una pausa dalla tv ma è pronta ora a tornare sulla Rai, per lo show più atteso e famoso di tutti: Sanremo. A volerla personalmente è stato Carlo Conti, che l’ha chiamata per chiederle di affiancarlo in una serata del Festival. Al momento dell’annuncio, Alessia Marcuzzi si trovava in un negozio, come ha rivelato a Repubblica, e ha faticato a contenere le urla di gioia. Nonostante si sia presa una pausa dalla televisione e dal gossip, infatti, la conduttrice è stata entusiasta di accettare la proposta del collega e amico.

Ultimamente, infatti, Alessia Marcuzzi ha messo un po’ da parte la sua vita televisiva per dedicarsi ai suoi brand da lei creati, in particolar modo uno di borse, che realizza con cura e amore, seguendo passo dopo passo l’iter di produzione artigianale. Dunque, Alessia Marcuzzi questa sera, per la finale del 15 febbraio, affiancherà Carlo Conti e saluterà con gioia il pubblico che la ama da sempre e tutti gli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston per contendersi la vittoria finale. Davanti a tutti ci saranno senza dubbio i suoi figli, Tommaso e Mia, pronti a fare il tifo per lei. I due ragazzi, nati da due papà differenti – Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti – si portano dieci anni di distanza ma nonostante questo, sono molto legati tra loro, così come in generale lo è la famiglia intera nonostante di mezzo ci siano addii, separazioni e divorzi, come quello che Alessia Marcuzzi ha recentemente vissuto con Paolo Calabresi Marconi, il suo ex marito, che pur non essendo il papà dei suoi figli li ha amati e cresciuti come se fossero suoi.

Alessia Marcuzzi, chi è: “Così gestisco la mia famiglia allargata”

Nonostante abbia due figli da due papà diversi, Alessia Marcuzzi è sempre stata brava a mantenere salda la famiglia. I suoi figli hanno uno splendido rapporti tra loro, con la mamma e con i papà ma anche con i fratellini nati dai rispettivi padri. Simone Inzaghi è sposato da anni con Gaia Lucariello, mentre Francesco Facchinetti con Wilma Faissol. Alessia Marcuzzi ha il merito di essere amica di entrambe, come solamente una donna matura può e sa fare. “La teniamo insieme noi donne: io e le mogli dei miei ex, Gaia e Wilma. Siamo coalizzate. Se dall’altra parte c’è intelligenza e condivisione, diventa tutto facile. Io chiamo prima loro, mica Simone e Francesco” ha rivelato la conduttrice, pronta ora a prendersi la scena dell’Ariston.