Alessia Marcuzzi compie oggi 48 anni/ Festeggiamenti “a testa in giù”: fisico al top!

La conduttrice Alessia Marcuzzi festeggia oggi i suoi primi 48 anni in splendida forma. Tra i volti più amati del piccolo schermo, dopo aver condotto la nuova puntata de Le Iene la Marcuzzi ha voluto festeggiare con tutti i suoi numerosi follower “a testa in giù”, postando una foto in cui sfoggia un fisico tonico ed in perfetta forma tanto da fare invidia alle giovani influencer. Showgirl, ex modella ed oggi conduttrice di successo, Alessia ha condotto alcuni dei programmi più amati del piccolo schermo: dal Festivalbar a Mai dire Gol, passando per il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi ed ovviamente Le Iene e Temptation Island. Oggi di conferma indubbiamente tra le più amate da parte del pubblico giovane di telespettatori anche per la sua esuberanza e il modo sempre sincero con il quale si pone al suo pubblico. Oggi per lei sarà certamente un compleanno da vivere in famiglia, insieme alla figlia Mia che l’ha aiutata a scartare alcuni dei regali ricevuti, come evidenziato dalle Instagram Stories e tra le coccole del suo barboncino adorato.

ALESSIA MARCUZZI, COMPLEANNO SPECIALE PER LA CONDUTTRICE TV

“Toc toc, è il mio compleanno oggi! Tanti auguri a me! Sono 48 e ho pensato di fare un regalo”: così Alessia Marcuzzi, nelle sue Instagram Stories, proprio in occasione del suo compleanno ha voluto oggi fare una sorpresa alle sue follower che hanno imparato a conoscerla e stimarla non solo in tv ma anche sui social. Qui, infatti, presenta spesso i suoi prodotti dal momento che la Marcuzzi ha firmato una linea di borse e prodotti per bellezza anche molto apprezzati dal suo pubblico. Nel suo curriculum, dunque, oltre al piccolo schermo ed ai successi qui collezionati spiccano anche una linea creme (Luce Beauty by Alessia Marcuzzi) e una collezione di borse (Marks&Angels by Alessia Marcuzzi). Ed ovviamente la prima testimonial di entrambi i prodotti è proprio la conduttrice romana! Nel post Instagram pubblicato nel giorno in cui spegne le sue prime 48 candeline, non sono mancati gli auguri da parte di molti Vip, da Emma Marrone a Mara Venier, Federica Fontana, la cantante Elisa ed i suoi amici de Le Iene che le hanno ricordato con affetto come l’età, nel suo caso, faccia davvero fatica a farsi notare!

Visualizza questo post su Instagram 48 🤸‍♂️ #birthdaygirl Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 11 Nov 2020 alle ore 1:22 PST





