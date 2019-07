Alessia Marcuzzi “con il vento in poppa”/ Foto, ci riprova con il troppo “Photoshop”!

Alessia Marcuzzi ci riprova con il “troppo photoshop” per la gioia dei suoi fan sulla falsariga di Lola Ponce. A quanto pare questa moda è nata proprio dalla sexy cantante che sui social ha postato una serie di foto in cui appare ritoccata (forzatamente) con fondoschiena al vento e poppe maxi con un vitino da vespa da fare invidia anche alla Barbie umana. Dopo Elisabetta Canalis, anche Alessia Marcuzzi si è lasciata andare a questa app che l’ha resa ben diversa dalla bella donna che tutti conoscono accentuando ancor di più le sue forme. Nei giorni scorsi ci ha provato in costume mostrandosi in tutto il suo splendore e con curve esagerate ma sempre da urlo scrivendo: “Ecco, adesso diranno che mi sono photoshoppata…ho solo fatto tanto girotonic e pilates, brutti invidiosi ( guardate il profilo di @leleponsche mi ha fatto scoprire @littlecrumb_…sono morta dal ridere!)”, e oggi? Lo ha rifatto con il risultato che tutti già conoscono.

ALESSIA MARCUZZI SI LASCIA ANDARE A “PHOTOSHOP”

Alcuni non hanno notato subito che si trattava di uno scherzo della bella Alessia Marcuzzi, mentre altri hanno seguito l’onda complimentandosi con lei per le sue curve sempre più evidenti. Il risultato sicuramente è esilarante soprattutto dopo giorni e giorni passati in balia degli haters sempre pronti a giudicare tutto e tutti per i loro fisici soprattutto quando si mettono in mostra con costumi sempre più striminziti. Qualcuno nei giorni scorsi aveva accusato la conduttrice di essere troppo magra o di essersi rifatte le labbra o altro, e allora perché non prendere la palla al balzo mostrandosi come tutti ti vedono? Karina Cascella ha subito commentato la foto trovando divertente la sua trovata mentre proprio Elisabetta Canalis ha notato il “difetto” del panorama dietro la Marcuzzi: “Che forma scavata quella roccia, sara’ il Maestrale!”. La moda dell’estate tra le star è proprio questa, seguiranno a ruota anche i comuni mortali?

Ecco la foto pubblicata su Instagram:





