Alessia Marcuzzi condurrà Temptation Island Nip/ “In onda in autunno”: lo scoop!

Ormai mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione di Temptation Island. Filippi Bisciglia parte ufficialmente in prima serata con le sei nuove coppie giovedì 2 luglio, eppure molti si chiedono se, come lo scorso anno, avrà luogo anche il secondo appuntamento con lo show, condotto da Alessia Marcuzzi. I dubbi sono effettivamente sorti dopo la scoperta di coppie Vip nel cast di Bisciglia che si è invece sempre occupato delle coppie ‘Nip’; da qui l’idea di un’edizione “unica”, con la fusione di Nip e Vip anche in conseguenza alla delicata situazione causata dalla pandemia. Oggi però arrivano importanti aggiornamenti in merito all’appuntamento condotto da Alessia Marcuzzi che, a quanto pare, si farà.

Inversione di conduzione a Temptation Island: tutti i dettagli

A confermarlo è Dagospia con una flashnews di Alberto Dandolo. In questa si legge: “Temptation Island condotto da Alessia Marcuzzi sarà l’edizione Nip, con i non famosi, e andrà in onda in autunno. Invece la prossima settimana parte la versione ‘quasi-vip’, condotta da Filippo Bisciglia. Nel dopo pandemia Maria ha rimescolato le carte dell’isola delle corna”. Dunque c’è un cambio al timore, anzi, un’inversione. Tocca a Filippo condurre la versione con i Vip mentre il format classico con i non famosi andrà in onda dopo l’estate e sarà condotto proprio da Alessia Marcuzzi, che qualcuno credeva fuori dai giochi. Una bella notizia per i fan del reality che anche quest’anno potranno dunque gustarsi un doppio appuntamento con coppie e tradimenti.



