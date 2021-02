Alessia Marcuzzi difende Giulia Salemi/ “Non la vedo vittima. Qual è la sua colpa?”

Ieri sera al Grande Fratello Vip è stata una puntata impegnativa per Giulia Salemi, che dopo l’acceso scontro con Tommaso Zorzi nei giorni scorsi, è stata nominata da quasi tutti i suoi compagni di viaggio. L’influencer – votata da Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando, Samantha De Grenet, Andrea Zelletta e Andrea Zenga – è scoppiata in lacrime: “È avvilente perché è come se in questi tre messi avessi costruito poco e quel poco che ho costruito fosse andato distrutto”. Le lacrime della concorrente hanno diviso il web: da una parte chi difende Giulia, dall’altra chi la accusa di essere una stratega. Anche Alessia Marcuzzi è rimasta colpita dalla nomination di massa: “Ma posso sapere perché ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata. Qual è la sua colpa? Non capisco… spiegatemi”, ha scritto la conduttrice su Twitter.

Alessia Marcuzzi difende Giulia Salemi: attaccata sui social

Alessia Marcuzzi è stata subito attaccata da alcuni utenti che non fanno il tifo per Giulia Salemi: “Amore credimi se guardassi il LIVE e non solo la puntata sapresti tutto quello che lei ha detto su Tommaso e Stefania…”, “È pesante e dice cose cattive alle spalle” e “No Alessia, in puntata la fanno passare così.. se guardi il live capisci davvero che c’è tutt’altro dietro”. La conduttrice ha ammesso di non seguire la diretta e ha riposto: “Forse non seguo la diretta, avete ragione, ma a me fa tenerezza scusate. Ho capito che qui si entra in un terreno minato dei vari fans quindi mi ritiro nel lettone”, ha ironizzato cercando di alleviare la tensione tra i fan club. Alessia Marcuzzi, come promesso, si è messa a seguire la diretta e ha assistito al chiarimento tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi dopo la puntata: “Tommaso e Giulia stanno facendo pace! Guardate!Questo è il live della pace, quindi cari zorzando, prelemi, rosmello, fornello, pretello, zelletta, molletta… è arrivato il momento di aggregarsi. Basta con sta guerra!”.



