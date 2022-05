Alessia Marcuzzi/ Ritorna sul grande schermo ma in Rai, sarà l’erede di Mara Venier?

Alessia Marcuzzi, una delle conduttrici più amate dal pubblico

Alessia Marcuzzi, bionda e sorridente e soprattutto brava nel ruolo di conduttrice di vari programmi tv. La showgirl, nata nel 1972 è rimasta nel cuore di molti italiani e a breve tornerà sul grande schermo. Nel corso della sua carriera nel mondo dello spettacolo, Alessia ha condotto con allegria vari programmi tv come: Le Iene, L’Isola dei famosi, il Grande Fratello e Il Festivalbar, che per lei è stato un vero e proprio trampolino di lancio. Quando Alessia ha cominciato ad allontanarsi dai programmi che conduceva, il pubblico è rimasto molto deluso, soprattutto riguardo l’Isola dei Famosi, in cui lei aveva avuto molto successo e aveva fatto divertire il pubblico anche attraverso il meraviglioso rapporto che aveva con l’inviato Alvin.

Alessia Marcuzzi divorzia da Mediaset/ Sbarca in Rai? Il gossip sul "tradimento"

Circa un anno fa la Marcuzzi ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo dichiarando: “Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”. Nonostante ciò, i fan e molte persone del mondo dello spettacolo non hanno mai dimenticato la sua bravura nell’ambito della conduzione, tanto che spesso viene nominata in alcuni programmi tv come Le Iene.

Paolo Calabresi Marconi, marito Alessia Marcuzzi/ Lei: "lui è l’amore della maturità"

Alessia Marcuzzi torna sul grande schermo ma questa volta in Rai

Dopo più di un anno trascorso in serenità con il marito Paolo Calabresi Marconi e i figli Tommaso e Mia (avuti da due precedenti relazioni), Alessia Marcuzzi ha deciso di tornare sul grande schermo. Questa volta la conduttrice apparirà in Rai, grazie alla proposta di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha scelto Alessia come ospite del trentesimo anniversario del programma, che andrà in onda venerdi 27 maggio. L’annuncio è stato fatto dalla stessa Mara nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa, aveva detto che “la Pinella” la affiancherà a Domenica In.

Alessia Marcuzzi torna in tv/ Su Rai 1 con Mara Venier a Domenica In

Le dichiarazioni della Venier si sono spinte oltre, al punto che si pensa che Alessia Marcuzzi possa condurre quel programma o un altro programma Rai o che addirittura, dato che è stata spesso nominata in alcuni programmi Mediaset, possa tornare a condurre Le Iene o il Festivalbar 2022. Al di la dei rumors che sono sorti principalmente dall’affetto che i fan provano verso Alessia Marcuzzi e dalla gioia che hanno nel rivederla in tv, Mara Venier ha dichiarato: “La Marcuzzi mia erede, ma prima vorrei intervistare Papa Francesco”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA