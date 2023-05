Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani confermate su Rai Due/ La nuova stagione TV

Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani: il futuro di Rai Due tra irriverenza e confronto

La prossima stagione televisiva inizia a prendere forma; mentre la pausa estiva incalza l’autunno del piccolo schermo sembra già poter vantare, soprattutto sulle sponde Rai, un futuro ben delineato. In particolare, il palinsesto di Rai Due a partire dal mese di settembre sarà dominato da una corposa quota rosa. Le due protagoniste che si passeranno il testimone – stando a quanto riportato da Oggi – saranno Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani.

Jody Proietti, fidanzato Alessia Marcuzzi?/ Paparazzati per le strade di Roma

Dopo le rispettive edizioni di successo, da Boomerissima a Belve, Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani risultano tra le conferme per la prossima stagione televisiva che riguarda in particolare Rai Due. Tanto il nuovo format dell’ex volto Mediaset quanto le interviste senza filtri della giornalista hanno ottenuto un buon numero di consensi, tali da affidare alle due conduttrici la prima serata degli ultimi mesi del 2022.

Belve, 5a puntata/ Anticipazioni e ospiti: Vanoni, Pandolfi e Amendola

Boomerissima e Belve “aprono” la nuova stagione televisiva targata Rai Due

Come riportato dal settimanale Oggi, Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani – rispettivamente con Boomerissima e Bleve – si passeranno il testimone nella prima parte della nuova stagione televisiva targata Rai Due. La prima riprenderà il suo spettacolo esilarante e coinvolgente a partire dal prossimo settembre e per circa 8 settimane dovrebbe dominare la prima serata del canale. Successivamente, il suo posto dovrebbe passare proprio a Francesca Fagnani per una nuova carrellata di interviste inedite.

Francesca Fagnani: "A 'Belve' non sarò più buona"/ "Non mi pento di una cosa"

Francesca Fagnani con Belve dovrebbe dunque tornare in prima serata su Rai Due a partire dal prossimo mese di novembre – riporta il magazine – ma chiaramente ancora è tutto da definire per quello che sarà il merito degli ospiti. Viste le attese e quanto visto nella passata edizione, non c’è dubbio che anche per l’anno televisivo che verrà la giornalista riuscirà a far discutere grazie ai contributi di volti noti. Non resta a questo punto che attendere il decorso della pausa estiva prima di poter apprezzare nuovamente Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani alle prese con due dei programmi di maggior successo della stagione che ormai volge al termine.











© RIPRODUZIONE RISERVATA