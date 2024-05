Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti perché si sono lasciati?/ “Incompatibilità caratteriali e…”

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono state una delle coppie più popolari della tv italiana, prima di separarsi definitivamente. I due si sono fidanzati nel 2010, per poi dare alla luce la figlia Mia solo un anno dopo l’inizio della loro relazione.

Nonostante la loro storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele, nel 2013, i due si separano: “Non me l’aspettavo, sono addolorato. Mi ha detto che non hanno avuto la forza di superare le incompatibilità dei loro caratteri. Mi ha spiegato che ci hanno provato e che hanno fatto molti tentativi, ma che non ci sono riusciti. Così hanno pensato che fosse meglio lasciarsi. Fondamentalmente si è esaurito l’amore e a quel punto non sono riusciti a superare le loro differenze” dichiarava Roby Facchinetti, il padre del deejay.

La storia d’amore tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti è finita a causa di incompatibilità caratteriali. A parlare della rottura è stato il deejay che, ai microfoni di Verissimo, dichiarava: “Con Alessia è stato un amore incredibile che durerà per tutta la vita, come l’amore che provo per mia figlia. Cerchiamo di dare il meglio a nostra figlia e tentiamo di mantenere un nucleo famigliare anche in questo disordine”.

Nonostante i due si siano separati, però, hanno continuato a volersi bene e a rispettarsi per il bene della figlia Mia. Entrambi, infatti, hanno ritrovato l’amore insieme ad altri compagni: Marcuzzi con si è sposata nel 2014 con Paolo Calabresi Marconi, mentre Francesco è ancora sposato con Wilma Helena Fassoil. La ex coppia ha creato una splendida famiglia allargata: “Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea… Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire” ha raccontato la conduttrice di Boomerissima per sottolineare quanto sia bello il rapporto con la moglie del suo ex Facchinetti.

