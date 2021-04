Alessia Marcuzzi e i sex toys di Zorzi/ “Telefonami, in privato ti racconto meglio..”

Alessia Marcuzzi e la battuta di Zorzi sui sex toys

Alessia Marcuzzi è stata ospite in collegamento telefonico della seconda puntata di Il Punto Zero, programma condotto da Tommaso Zorzi in onda su Mediaset Play. La chiacchierata tra i due è stata l’occasione per parlare di diversi argomenti, tra cui quelli che riguardano le tendenze. Zorzi ha voluto prima chiedere alla conduttrice quali sono le sue tendenze in ambito style, mentre poi è passato ad una domanda molto più scottante, che riguarda dei presunti sex toys che lui stesso avrebbe regalato alla Marcuzzi.

“Io ti ho regalato dei sex toys” esordisce il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. “Cosa ci ho fatto?” chiede la Marcuzzi in tono che è un misto tra un finto polemico e un ironico. “Solo solo c***i miei” conclude la conduttrice romana, scoppiando in una fragorosa risata che fa scoppiare anche Tommaso. Le domande del conduttore, però, non finiscono qui e l’argomento è sempre lo stesso. Zorzi non è soddisfatto delle risposte dell’ex modella e vuole scendere sempre più nel dettaglio, facendo domande ancora più scomode e imbarazzanti, tanto che Alessia rimane sul vago.

Alessia Marcuzzi sui giochi erotici di Zorzi: “Quando facciamo la telefonata privata ti racconto nel dettaglio”

“Vuoi fare una recensione?” domanda Tommaso ad Alessia Marcuzzi, sempre in tono ironico e ridendo a crepapelle. “Soprattutto in questo momento, non parliamo di cose private” replica la Marcuzzi, riferendosi al fatto che è in collegamento telefonico in una trasmissione in onda su Mediaset Play. Oppure dice così perché è in quarantena? Il marito della conduttrice, infatti, è risultato positivo al Covid-19 e lei deve rimanere in casa per qualche giorno. Ed è proprio questo il motivo per cui Tommaso non può fare a meno di fare battute che riguardano i giochi erotici.

“In quale momento migliore se non con una quarantena?” è la domanda di Zorzi. “Ammetti che ti sei messa in quarantena apposta per avere la scusa per usare i miei sex toys” afferma il famoso influencer. La Marcuzzi, però, non si tira indietro e sta al gioco creato da Tommaso. “Stasera quando facciamo la telefonata privata ti racconto nel dettaglio, Tommy” conclude la bella bionda conduttrice di Mediaset. Tommaso Zorzi sembra così soddisfatto: finisce di parlare di questo argomento e passa alle domande successive di questa intervista della seconda puntata di Il Punto Z.



