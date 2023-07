Alessia Marcuzzi e l’addio a Mediaset “Mi sentivo di voler cambiare”/ “Non volevo più accettare programmi…”

Alessia Marcuzzi e l’addio a Mediaset

Per anni, Alessia Marcuzzi è stata un volto di punta delle reti Mediaset. Dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello fino alle Iene, sono tanti i programmi di successo condotti dalla Marcuzzi che, ad un certo punto della propria carriera, ha deciso di lasciare l’azienda e cambiare. Una scelta arrivata per la voglia di mettersi in gioco e condurre programmi che la rappresentassero di più. A spiegarlo è la stessa Marcuzzi in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica nel numero in edicola il 28 luglio.

“Non volevo più accettare programmi che non mi somigliavano. Ero cresciuta. Mi sentivo di voler cambiare. Il successo è bellissimo, ma ho iniziato a 18 anni. Mi mancava la scrittura, la parte creative e sono diventata anche imprenditrice. Il piano B è diventato il piano A: mi sono messa a fare borse e creme per lasciare le aziende ai miei figli. Sono fiera di quello che ho costruito. Ho 33 persone che lavorano con me”, ha spiegato.

Il successo di Boomerissima

La tv rappresenta sempre il primo, grande amore di Alessia Marcuzzi che, dopo l’addio a Mediaset, è approdata in Rai con Boomerissima, un programma tutto nuovo e che la conduttrice sente totalmente suo avendo ideato e costruito personalmente.

«Sono un’appassionata degli anni 80 e 90, in fondo sono una boomer. Il programma me lo sono inventato con Fabrizio Biggio, sposato con mia cugina, che è come se fosse una sorella, e Valerio Palmieri. Ho iniziato a scrivere, la parte più bella in tv è proprio quella della creazione», confessa fiera dei successi che è riuscita a raggiungere in una carriera lunga e brillante.

