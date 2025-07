Lite inaspettata tra Alessia Marcuzzi e Laura Pausini? È questo il rumor che nelle ultime ore sta facendo il giro del web, lanciato da Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha pubblicato una storia su Instagram in cui parla di un presunto gelo tra la conduttrice e la cantante, nato da una discussione a dir poco surreale. Secondo quanto riportato, tutto sarebbe accaduto durante una cena tra amici. A un certo punto, la Marcuzzi avrebbe sminuito “La solitudine“, il brano che ha lanciato la carriera della Pausini, paragonandolo ad un altro classico della musica italiana, ovvero “Laura non c’è” di Nek. Un confronto che non sarebbe affatto piaciuto alla cantante, tanto da portarla a bloccare Alessia su WhatsApp.

“Gelo tra Marcuzzi e Pausini. Durante una cena tra amici, Alessia avrebbe detto ridendo “Comunque ‘Laura non c’è’ batte ‘Marco se n’è andato via’ tutta la vita!” Laura avrebbe sorriso, ma il giorno dopo l’ha bloccata su Whatsapp”, questo il racconto riportato dalla Marzano sui suoi social. Al che, il gossip ha fatto il giro del web, lasciando molti a bocca aperta per la particolarità della discussione che sarebbe avvenuta tra le due donne.

Alessia Marcuzzi e Laura Pausini: i dettagli della loro presunta lite

Va ricordato che Alessia Marcuzzi e Laura Pausini sono legate da una lunga amicizia. Le due si sono conosciute più di vent’anni fa, verso la fine degli anni 2000, grazie al make-up artist Marco Terzulli, e da allora hanno mantenuto un buon rapporto, supportandosi a vicenda nel corso degli anni. Per questo motivo, appare piuttosto insolito che una semplice discussione possa aver incrinato così il loro legame. A rendere il tutto ancora più improbabile è il fatto che Laura è appena rientrata da un evento di portata mondiale.

Difatti, domenica 13 luglio, si è esibita al MetLife Stadium durante la cerimonia di chiusura della FIFA Club World Cup, dove ha cantato Desire, il nuovo inno ufficiale FIFA, in duetto con la star britannica Robbie Williams. Alla luce di ciò, risulta difficile immaginare che, una volta tornata, abbia già avuto modo di incontrare Alessia e litigare con lei. Insomma, al momento si tratta di semplici indiscrezioni, anche perché nessuna delle due dirette interessate ha rilasciato dichiarazioni a riguardo.