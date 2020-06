“Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi erano ad un passo dall’addio”/ Amici confessano

Pubblicità

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi avrebbero vissuto davvero un momento di crisi. Dopo lo scoop lanciato da Dagospia e smentito da Vanity Fair, tornano i rumors sul matrimonio della conduttrice che, poche ore le voci su una presunta fine del matrimonio, aveva pubblicato una serie di storie su Instagram mostrando il marito a casa insieme alla figlia Mia. Oggi, però, i rumors sulla coppia tornano a galla. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal settimanale Nuovo, tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi la crisi sarebbe stata vera. “La quarantena per il coronavirus ha portato Alessia Marcuzzi e il marito ad un passo dall’addio…”, riporta il noto settimanale confermando, così, i rumors riportati pochi giorni fa da Dagospia. Se, tuttavia, qualcuno ha addirittura parlato di una crisi che li avrebbe portati vicini all’addio, altri minimizzano la questione.

ALESSIA MARCUZZI E PAOLO CALABRESI MARCONI: LE PAROLE DEGLI AMICI SULLA CRISI

Accanto agli amici che avrebbero confermato la crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi, c’è chi ridimensiona la questione parlando di una semplice discussione tra i due coniugi. “C’è stata solo una lite tra loro…”, avrebbe dichiarato un amico della coppia al settimanale Nuovo. A fare chiarezza sul rapporto tra la conduttrice e il marito è anche il settimanale Chi che, nell’ultimo numero in edicola, scrive: “Paolo entra ed esce ogni giorno dalla casa di Alessia, dove vive, ma si appoggia ad un’abitazione della sua famiglia per dormire. Il motivo, svelano fonti vicine alla coppia, è che a casa della Marcuzzi sono in corso lavori di ristrutturazione. e quindi, alcuni spazi sono inagibili”. La Marcuzzi, da parte sua, resta in silenzio preferendo non commentare.



