Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi felici a Positano/ Altro che De Martino: il web…

Felici, sorridenti e innamorati: Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi zittiscono il gossip mostrandosi sempre più uniti sui social. Dopo aver condiviso diversi video girati in barca durante le vacanze che ha trascorso sulla Costiera Amalfitana anche con i figli Tommaso e Mia, la conduttrice mette tutti a tacere e allontana i rumors sulla propria vita privata pubblicando le foto ricordo dei giorni trascorsi a Positano. Sorridente, la Marcuzzi si lascia andare tra le braccia del marito Paolo Calabresi che, a sua volta, sfoggia un sorriso radioso. Nessuna crisi, dunque, tra Alessia Marcuzzi e il marito che con una semplice foto rispondono a tutti i pettegolezzi dell’ultimo periodo. Nessuna didascalia ma un semplice cuore azzurro e l’emoticon di una faccina sorridente per delle foto che sono la risposta a tutto.

ALESSIA MARCUZZI E PAOLO CALABRESI MARCONI ZITTISCONO IL GOSSIP

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi allontanano il gossip su Stefano De Martino. Mentre quest’ultimo, sul palco di Made in Sud confessa di essere ancora single, la conduttrice e il marito mettono a tacere non solo le voci che li volevano vicini alla separazione, ma anche i rumors sul presunto tradimento con Stefano De Martino, smentito anche da Belen Rodriguez. Le foto pubblicate dalla Marcuzzi, nel frattempo, stanno già facendo il boom di like. “Bellissimi”, “Felici di vedervi insieme”, “Siete troppo belli”, “La risposta migliore che potessi dare”, “Brava Alessia, fai tacere tutti”, “Dove sono quei pagliacci che dicevano che vi eravate lasciati”, “L’amore vince sempre su tutto”, scrivono gli utenti schierandosi dalla parte della conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram 💙😚 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 14 Lug 2020 alle ore 10:31 PDT





