Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, altro che crisi/ Nuovi scatti di coppia

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: una foto allontana le voci di crisi

Nell’ultimo periodo si sono infittite le voci attorno a una presunta crisi in corso tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Sui rispettivi social non sono più comparsi scatti insieme e il loro silenzio è parso ai più misterioso. Ci ha però pensato la stessa conduttrice a scacciare le voci di crisi, condividendo sul proprio profilo Instagram alcune fotografie assieme al marito. Nessun messaggio a corredo del carosello di scatti che li vede insieme in vacanza, ma la dimostrazione che il loro amore resiste, è solido e più forte che mai.

D’altronde Alessia Marcuzzi non aveva fatto mistero che il rapporto con il suo Paolo prevedesse alti e bassi, litigi e riappacificazioni. Ne aveva parlato in una profonda intervista al settimanale Oggi, svelando di aver vissuto una crisi d’amore con il marito per poi superarla: “Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla. Amare è cercare la verità dei sentimenti“.

Alessia Marcuzzi, un periodo d’oro a livello privato e professionale

Prosegue dunque nel segno dell’amore la storia tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, in quello che si sta rivelando un periodo d’oro per la conduttrice. Non solo la love story viaggia a gonfie vele e ha da poco festeggiato a Londra la laurea del figlio Tommaso, avuto dalla relazione con l’allenatore Simone Inzaghi. Per la Marcuzzi è in arrivo anche una grande soddisfazione a livello professionale, con l’atteso ritorno in tv dopo oltre un anno di stop.

La conduttrice passa in Rai e approda nella seconda rete della Tv di Stato con il nuovo format Boomerissima. Una scommessa per l’azienda ma anche per lei stessa, che ha voluto rilanciarsi in Rai dopo le ultime esperienze e l’addio a Mediaset.

