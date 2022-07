Alessia Marcuzzi, “Elodie è più gnocca di te”/ La conduttrice asfalta l’hater…

Alessia Marcuzzi difende Elodie e viene insultata da un hater, la reazione da applausi della conduttrice

Alessia Marcuzzi difende Elodie e viene attaccata da un hater. Lo scorso anno, la cantante di Amici era stata ospite a Rai Radio 2 e in quell’occasione aveva raccontato di aver litigato con Marco Masini dietro le quinte del Festival di Sanremo. Il cantautore avrebbe detto più volte alla collega di mangiare suscitando così l’ira della cantante che avrebbe sbottato dietro le quinte del teatro Ariston. Elodie aveva confermato la lite ai microfoni di Luca Barbarossa: “Mi sono stancata di dovermi difendere dalle persone che pensano che io non mangi. […] Ci siamo incontrati per la cover di Tv Sorrisi e Canzoni e mi ha detto ‘mangia’. Io gli ho detto ‘guarda che mangio’. E lui mi ha risposto ‘mangia della Nutella’. Io già sono complessata per questa storia della mia magrezza, quindi basta. Poi ci siamo incontrati ancora, dietro le quinte del Teatro Ariston e prima di esibirmi mi ha detto ‘però devi mangiare’. Mi guardava e rideva. Io gli ho detto ‘guarda Marco, che io mangio’”.

Alessia Marcuzzi, in Boomerissima anche il figlio Tommaso?/ La conduttrice svela...

Alessia Marcuzzi ha deciso di condividere quel video applaudendo il discorso di Elodie. Secondo la conduttrice, ci vorrebbe la giusta misura in ogni situazione: “Vero Elodie ? se una donna è formosa e ha qualche kg in più non si può GIUSTAMENTE dire nulla. Se una se una donna è magra, si può insultare invece come se nulla fosse, spesso usando parole come ANORESSIA. E’ comunque body shaming, no?”, ha spiegato.

Palinsesti Rai 2022-2023/ Poker per Amadeus. Novità Marcuzzi-D'Amico, su Fiorello...

Alessia Marcuzzi si mostra senza trucco e viene travolta dalle critiche

Alessia Marcuzzi è stata poi attaccata da un hater. L’utente in questione ha attaccato l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi: “E’ più gnocca di te Ale!”. La reazione di Alessia Marcuzzi è stata da applausi. La conduttrice non ha replicato ma ha solo risposto all’hater dandogli ragione: “Di sicuro, è stupenda”. Non è la prima volta che Alessia Marcuzzi viene presa di mira dagli haters. Proprio di recente, Alessia Marcuzzi ha rivelato che ha ricevuto diverse proposte per tornare in Tv ma non ha voluto accettarle perché sta bene nella sua situazione attuale.

Alessia Marcuzzi cambia look per il battesimo in Rai/ Il nuovo ruolo dopo l'addio a Mediaset

Di recente, Alessia aveva postato una foto senza trucco ed è stata bersagliata di critiche. La conduttrice non immaginava che pubblicando quello scatto i followers la riempissero di commenti negativi. Un utente ha scritto: “E’ diventata brutta”, un altro ha sottolineato come senza trucco e parrucco si noti la differenza: “E’ tutta un’altra cosa”. Alessia Marcuzzi però non teme le critiche e per questo è un esempio per i giovani che temono di mostrarsi imperfetti sui social.











© RIPRODUZIONE RISERVATA