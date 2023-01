Alessia Marcuzzi, Fiorello mostra il suo numero di cellulare in diretta e scatena il caos/ Messaggi e replica

Fiorello e Fabrizio Biggio mostrano il numero di Alessia Marcuzzi in diretta

Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio in diretta su Instagram hanno svelato il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi. I due conduttori di “Viva Rai2” – per ora solo su Instagram, tornerà in onda su Rai 2 da lunedì prossimo – volevano chiamare la conduttrice a poche ora dal suo debutto su Rai 2 con il programma “Boomerissima”. Biggio ha preso il telefono e si è messo a cercare il numero della Marcuzzi, memorizzata come Alla Ultimo (“in famiglia la chiamiamo Alla”): “Ultimo perché i vip cambiano spesso numero”, ha spiegato l’attore mentre Fiorello, ingenuamente, riprendeva con il suo cellulare lo schermo: sotto il nome compariva il numero di cellulare. Sono bastati pochi secondi perché la conduttrice venisse inondata di messaggi e telefonate dei fan.

Totti e Ilary Blasi, fissata l'udienza per la separazione/ In tribunale a marzo ma l'accordo è ancora lontano

La reazione di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, però, l’ha presa bene e ha pubblicato gli screenshot dei messaggi ricevuti tra le storie Instagram: molti fan le hanno scritto per avvisarla dell’errore fatto dai due conduttori di “Viva Rai2” o semplicemente per esprimerle la loro ammirazione. “Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero”, ha sottolineato Fiorello. Biggio ha letto in diretta il messaggio ricevuto dalla moglie Valentina De Ceglie: “Sei un cretino”.

Uomini e donne/ diretta 10 gennaio: Il trono di Federico é a rischio?

Poco dopo i due conduttori sono riusciti a mettersi in contatto con Alessia Marcuzzi: “La colpa è di Biggio. Lui con il suo telefono ti ha chiamato e io ho inquadrato lo schermo per fare la video chiamata e c’era il tuo numero. Purtroppo devi cambiare numero. Per sbaglio è stato un errore”, ha detto Fiorello parlando con la Marcuzzi, che comunque l’ha presa con ironia. Poco dopo la conduttrice ha postato su Instagram uno dei messaggi ricevuti e il suo commento nel quale si dice pronta a vendicarsi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA