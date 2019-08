Alessia Marcuzzi, foto hot e gambe in mostra/ Il web accusa: “Sembri Barbara d’Urso!”

Alessia Marcuzzi scatena il web è lo fa con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. L’amata conduttrice ha deciso di condividere coi suoi follower uno scatto con un primo piano delle sue gambe, della quale va fiera. D’altronde, più volte sono state oggetto di critiche alle quali la conduttrice ha sempre replicato. Proprio qualche tempo fa ha ammesso “Avete ragione, lo so. Ho le gambe storte. Con il tempo ho imparato però che, se portate con disinvoltura, un difetto può essere trasformato in un pregio. O in qualcosa che ho solo io. Detto questo: le mie gambe sono storte, e quindi? Non ho mai detto il contrario”. Una replica che non è però bastata a fermare le critiche che arrivano anche con il nuovo scatto pubblicato. C’è infatti chi la accusa di saper mostrare solo questo: “Il narcisismo impera, se si può vivere solo per questo!!! Ma i veri valori??? Tutta l estate non ha fatto altro, grande esempio….”

Alessia Marcuzzi come Barbara d’Urso: l’accusa del web

Le critiche per Alessia Marcuzzi non si fermano qui. C’è chi invece trova che le foto delle sue gambe siano fin troppe e scrive “E te pareva che non si postava nelle sue monotone pose. Ma posta qualcosa di intelligente”. Ancora c’è chi la paragona a Barbara d’Urso che, come lei, posta spesso foto con gambe nude in mostra: “Ma che cosa è una moda tu la D’Urso tutto con queste cosce di fuori ma dai….”. E chi tiene invece a sottolineare “Perché ci vuoi far credere di avere belle gambe…. quando le hai storte!” Insomma, ancora una volta le gambe della Marcuzzi diventano oggetto di discussione sul web. La conduttrice però non ha tempo per badare ai commenti negativi: al momento si trova in Sardegna, pronta per dare il via alle riprese della seconda edizione di Temptation Island Vip!





