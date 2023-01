Alessia Marcuzzi, gaffe su primo appuntamento con Facchinetti/ “Canzone galeotta e dedica” ma lei non ricorda

Francesco Facchinetti ricorda il primo appuntamento con Alessia Marcuzzi

Inizia tra aneddoti e qualche gaffe il primo appuntamento con Boomerissima, il nuovo programma di Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi. Tra gli ospiti in gara c’è anche il suo storico ex Francesco Facchinetti, nella squadra dei boomer. È proprio da lui che parte la prima sfida contro i millennial: il primo gioco infatti prevede il lancio di una ‘super hit’ dei propri tempi, a cui si è particolarmente affezionati.

Francesco Facchinetti decide di fare una dedica alla sua ex Alessia Marcuzzi: “Con la mia hit c’entri tu”, annuncia alla conduttrice. Poi le chiede: “La prima volta che ci siamo visti ti ricordi cosa abbiamo fatto?” Lei è spiazzata, tanto da rispondere: “Noi ci siamo scritti la prima volta…” Francesco però non desiste e continua a ricordarle dettagli del loro primo incontro: “Quella sera avevo la maglia degli A-ha, perché tu sei pazza di loro. Ti ricordi che avevo quella maglia?” Ma ancora una volta la Marcuzzi non ricorda: “No”.

Tra gli ospiti non mancano le battute ironiche su questo appuntamento non proprio rimasto impresso nella mente di Alessia, mentre Facchinetti non si arrende e arriva alla conclusione del suo aneddoto: “Però stiamo parlando di un brano che fu galeotto per noi, anche se tu non lo ricordi, perché ha attivato una storia che è durata nel tempo ed è stata una bellissima storia d’amore”. Il brano in questione, che è quindi una dedica alla loro storia d’amore, è “Take on me”.

