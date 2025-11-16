Alessia Marcuzzi, gli amori con Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti: poi nel 2014 le nozze con Paolo Calabresi Marconi e l'addio nel 2022

Una vita sentimentale sempre molto movimentata quella di Alessia Marcuzzi, che ha vissuto due grandi amori dai quali sono nati i suoi due figli, Tommaso e Mia. Due storie importanti: la prima con Simone Inzaghi e la seconda con Dj Francesco, nome d’arte all’epoca usato da Francesco Facchinetti. Il suo primo grande amore, Simone Inzaghi, è stato al suo fianco dal 1998 al 2006: i due hanno rappresentato una delle coppie più note e chiacchierate del mondo vip. Lui era infatti un calciatore giovane e talentoso, centravanti della Lazio: lei, invece, una conduttrice tra quelle in ascesa, simbolo della tv. Insomma, una storia che ha fatto molto parlare e che ha riempito per anni le pagine dei giornali. Nel 2001 è nato Tommaso, il loro unico figlio in comune: il ragazzo ha prima seguito le orme del papà nel mondo dello spettacolo e successivamente ha deciso di diventare un agente sportivo FIFA. L’amore tra Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi è arrivato al capolinea nel 2006: i due sono rimasti in ottimi rapporti per il bene di Tommaso e non soltanto. È stata proprio Alessia a presentare a Simone Inzaghi la sua nuova moglie, Gaia Lucariello, facendo inoltre da testimone al loro matrimonio.

Dopo la fine dell’amore con Simone Inzaghi, Alessia Marcuzzi è stata legata a Francesco Facchinetti: con lui ha messo al mondo la sua seconda figlia, Mia. I due sono stati insieme per circa due anni, dal 2010 al 2012: alla fine del loro rapporto, dopo aver deciso di separare le rispettive strade, i due hanno mantenuto un buon rapporto per amore di Mia.

Alessia Marcuzzi, chi è: il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi

Dopo la fine della storia con Dj Francesco, Alessia Marcuzzi si è legata all’imprenditore Paolo Calabresi Marconi, diventato suo marito nel 2014. L’uomo, al suo fianco fino al 2022, è stato una presenza importante anche nella vita di Tommaso e Mia: i due, sebbene non abbiano avuto figli insieme, hanno vissuto un grande amore che è però terminato proprio qualche anno fa. Attualmente Alessia si dice “felicemente single” anche se ha “due famiglie da tenere insieme”.