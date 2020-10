Alessia Marcuzzi guarita dal covid “Tampone negativo”/ “Vi spiego cosa è successo”

Alessia Marcuzzi è negativa, non ha più il coronavirus. Dopo l’annuncio ad inizio settimana della sua positività “leggera” in diretta a Le Iene, la bella e brava conduttrice è guarita. Ad annunciarlo è stato la stessa Alessia Marcuzzi attraverso un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram: “Fortunatamente il tampone molecolare ha dato un esito negativo!!!”. Quindi il volto noto di casa Mediaset ha fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche: “Vi spiego meglio perché ho detto ‘leggermente positivo’ in collegamento alle Iene perché in molti me lo avete chiesto. Mi riferivo al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test. Questo è un test di screening che, in caso di positività, deve sempre essere confermato dal tampone molecolare e bisogna rimanere isolati in attesa dell’esito. Fortunatamente io sono risultata negativa…sono felicissima!”. Alessia Marcuzzi si era sottoposta ad un tampone rapido nella giornata di martedì, dopo che alcune amichette della figlia Mia erano risultate essere positive.

ALESSIA MARCUZZI: “MANTENIAMO ALTA L’ATTENZIONE”

Quindi Alessia Marcuzzi ha voluto ringraziare i fan che le hanno fatto sentire il loro supporto e la loro vicinanza in queste ultime 48 ore: “Grazie per avermi mandato tanti messaggi di affetto in questi giorni, mi avete tenuto compagnia”. Alessia Marcuzzi ha poi concluso il suo post invitando le persone a mantenere alta la guardia alla luce anche dei numerosi contagi degli ultimi giorni, in particolare in Lombardia, dove ieri sono stati registrati più di 1.800 nuovi infetti: “Mi raccomando, manteniamo alta l’attenzione – ha concluso la padrona di casa de Le Iene – e indossiamo sempre le mascherine rispettando le indicazioni che ci danno gli esperti! Facciamolo per noi, per le persone a cui vogliamo bene e per il rispetto nei confronti del prossimo”. Il post pubblicato dalla Marcuzzi ha ricevuto quasi 57mila like e numerosi commenti da parte dei fan, per la maggior parte felici delle buone notizie appena lette.



