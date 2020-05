Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi?/ La fine dopo 6 anni

Pubblicità

Sembrerebbe essere finita la storia d’amore fra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Il condizionale è d’obbligo ma le ultime notizie circolanti raccontano di un addio fra la conduttrice del programma Le Iene e il marito. Sarebbe stata la stessa bionda della tv ad aver lasciato la propria dolce metà, una notizia che giunge come un fulmine a ciel sereno tenendo conto che la coppia sembrava affiatatissima e soprattutto solida. I due si erano sposati in gran segreto sei anni fa, un matrimonio speciale in quel di Londra, che sembrava presagire un lungo cammino mano nella mano, fino alla notizia di queste ore. Ad annunciare la rottura dell’idillio è stato il solito informatissimo Roberto D’Agostino attraverso il suo sito Dagospia, anche se non sono trapelate al momento notizie più certe circa il perchè della rottura fra i due. Nessuna nuova anche da parte di Alessia Marcuzzi, che utilizza da anni con frequenza i social, ma che negli ultimi giorni è rimasta in silenzio, senza esporsi sulla questione e senza pubblicare foto con il marito.

ALESSIA MARCUZZI E PAOLO CALABRESI MARCONI: L’AMICIZIA DA ADOLESCENTI POI LA PASSIONE

Non è da escludere qualche novità in queste ore, e magari anche un’eventuale smentita nel caso in cui Alessia e Paolo fossero ancora uniti dall’amore. Secondo Dagospia la notizia della rottura fra i due risalirebbe ad una ventina di giorni fa, indicativamente attorno ai primi del mese di maggio, dopo una relazione durata diversi anni. I due si erano infatti conosciuti da ragazzini, per poi venire travolti dalla passione solamente sei anni fa, quando decisero di convolare a nozze. Alessia e Paolo non hanno comunque avuto figli, visto che il primogenito della Marcuzzi, Tommaso, è nato dall’unione con Simone Inzaghi, l’attuale tecnico della Lazio, mentre la secondogenita, Mia, è frutto della relazione con Francesco Facchinetti, manager e figlio di Roby dei Pooh. Alessia Marcuzzi dovrebbe tornare sul piccolo schermo nei prossimi mesi, al timone della nuova edizione di Temptation Island versione Vip, che a quanto pare, potrebbe soppiantare quella Nip causa emergenza coronavirus.



