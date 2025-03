Una ventata di brio investe la puntata odierna di Domenica In con la partecipazione di Alessia Marcuzzi in vista dell’esordio del suo nuovo programma. La conduttrice passa in rassegna il momento attuale, una fase importante dal punto di vista professionale dopo lo stop di qualche anno fa. Ad attirare la curiosità di Mara Venier è però l’attualità sentimentale – e un possibile fidanzato – della collega che a tal proposito non lascia spazio a dubbi: “In amore sono stata fortunata, molto, ma ora sto bene così; ho i miei figli, mi sto godendo il tempo con loro e il tempo per me stessa”.

Non sembra esserci un nuovo fidanzato cuore di Alessia Marcuzzi ma è tutt’altro che un problema per la conduttrice: “Ora non sto cercando l’anima gemella, sto bene così”. Incalzata da Mara Venier sulle relazioni del passato ha invece spiegato: “Ho vissuto anche un po’ di ansia per il rimanere sola ogni tanto; quando si è giovani hai questa voglia di avere qualcuno che ti accompagni nel percorso della vita”. Certamente, non mancano gli estimatori di Alessia Marcuzzi: “Non sono una suora eh! I corteggiatori ci sono, ma ora scelgo di stare da sola”. L’amore nella vita della conduttrice è dunque scandito dai suoi amati figli e soprattutto dagli amici per i quali ha dedicato grandi parole al miele: “Ci sono sempre stati, soprattutto nei momenti difficili; sono la mia seconda famiglia”.

Alessia Marcuzzi a Domenica In: “Sanremo 2025? C’è un’accusa che mi ha fatto male…”

Tornando al tema professionale, Alessia Marcuzzi – sempre a Domenica In – ha parlato della sua recente partecipazione a Sanremo 2025: “In conferenza stampa dissi che non era il mio sogno farlo, mi piaceva vederlo da casa con gli amici… Ma sono stata felicissima di affiancare Carlo Conti in questa esperienza”. La conduttrice ha dunque parlato anche delle critiche ricevute nel corso della kermesse sottolineando come ci sia stata un’accusa in particolare che l’ha ferita più di altre: “Mia figlia ha 13 anni, legge le cose su internet, di solito le critiche le ignoro ma una in particolare no: ‘Sembra drogata’. Me l’hanno scritto anche ai tempi dell’Isola dei Famosi, ma posso assicurare che non è così; io sono fatta esattamente in questo modo!”.

In chiusura Alessia Marcuzzi si è espressa con parole speciali, commoventi, parlando degli amori più grandi della sua vita: “I miei figli sono il mio mondo, c’è poco altro da dire; è un sentimento di appartenenza generale e non c’è bisogno di essere madri per capire di cosa sto parlando. I miei figli mi completano”.