Alessia Marcuzzi incidente per la “cac*a del cane”/ Caviglia fasciata e sui social..

A quanto pare non c’è pace per la bella Alessia Marcuzzi che nei giorni scorsi ha avuto un po’ da ridere con parte dei suoi follower per via del comportamento poco educato avuto durante una diretta con delle esperte di bellezza e di prodotti per la pelle. Dopo la sua sfuriata sembrava essere tornato il sereno ma la pace è andata avanti per poco visto che proprio nelle ultime ore, in una serie di storie, la conduttrice ha postato dei video in cui mostra una vistosa fasciatura blu alla caviglia che è obbligata a tenere a riposo. In particolare, la bella conduttrice ha mostrato la sua caviglia fasciata, la sua bella coscia lunga e poi, rivolgendosi al suo cagnolino, ha spiegato di essere scivolata e di essersi fatta male proprio a causa sua.

ALESSIA MARCUZZI, INCIDENTE ALLA CAVIGLIA PER VIA DEL SUO CANE O…

In particolare, Alessia Marcuzzi racconta: “Per colpa della tua pupù…”, a quanto pare la conduttrice è caduta e si è fatta male proprio per correre a pulire la cacca del suo cane almeno secondo quanto lei racconta nelle storie. La fasciatura è comunque vistosa e lascia intendere che il problemino si protrarrà per qualche giorno visto che Alessia Marcuzzi è costretta a tenere la gamba ben sollevata per evitare complicazioni e problemi. Sicuramente quest’estate non è iniziata nel migliore dei modi ma siamo sicuri che con la sua positività, riuscirà nel suo intento. Con molta probabilità la conduttrice tornerà nel prime time di Canale5 al timone della possibile versione vip di Temptation Island in onda tra fine agosto e inizi settembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA