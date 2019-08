ALESSIA MARCUZZI, INCONTRO VIP IN AMERICA/ Foto, “ero in un negozio quando ho visto…”

Alessia Marcuzzi: dopo gli alieni, un altro incontro ravvicinato del terzo tipo. Questa volta, però, non c’entrano navicelle spaziali e strani esseri dall’aspetto non meglio identificato. In vacanza in America, precisamente a Los Angeles, la Marcuzzi ha avuto modo di “avvistare” Rumer Willis, la figlia di Demi Moore e Bruce Willis. Lo ha scritto lei stessa su Instagram, raccontando nei dettagli un aneddoto simpatico a modo suo: “Vi racconto questa cosa: pochi giorni fa ero a Venice, in un negozietto di occhiali. Mi giro e vedo questa ragazza molto carina, con un look particolarissimo che mi ricordava tanto ma proprio tanto qualcuno. E siccome a Los Angeles hai la sensazione che tutti siano un po’ degli attori famosi e che dietro l’angolo ti possa sbucare un Brad Pitt o una Cameron Diaz, io me la comincio a studiare molto bene. La guardavo solo con gli occhi tenendo ferma la testa e pensavo… ma quanto somiglia a Demi Moore… ma quanto somiglia a Bruce Willis… ma quanto mi risulta familiare!”.

Alessia Marcuzzi incontra Rumer Willis a Los Angeles

Prosegue Alessia Marcuzzi: “Ecco, infatti era proprio la figlia Rumer. Stava provando questi occhiali che vedete indosso a me nella foto, ed era un amore. Così ho scelto lo stesso paio e mi sentivo molto giusta come lei. Scusami @rumerwillis se ti ho copiato, ma è stato tutto troppo irresistibile… tu, un mix incredibile di mamma e papà che hanno accompagnato la mia adolescenza con i loro film, e il tuo stile davvero cool”. Oltre al post, la conduttrice pubblica anche una foto col paio di occhiali in questione. Ma invece di beccarsi i complimenti, incassa per la maggior parte critiche: “Peccato per quella bocca”, commenta impertinente qualcuno, accennando all’espressione “imbronciata” della Marcuzzi. I più cattivi parlano esplicitamente di botox, ma Alessia non risponde.





