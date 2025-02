Scoop bomba a Sanremo 2025! Durante la serata della finale del festival Alessia Marcuzzi ha rivelato che in giovane età aveva avuto una cotta per il rapper Tormento. Il tutto è accaduto dopo i ripetuti abbracci a Achille Lauro e prima dell’esibizione di Shablo feat Guè Joshua e appunto, Tormento, che si sono presentati come unico concorrente alla kermesse. “Carlo posso dirti una cosa?” ha esordito la co-conduttrice. “Quando ero più piccola ho avuto una crush per Tormento, ma lui non lo sa“.

Poi ha continuato: “Al Festivalbar pensavo che lui non lo sapesse ma io ero pazza di lui!“. Al che Carlo Conti l’ha fermata, facendole notare di essere andata talmente tanto nel pallone da aver utilizzato il fiore bianco datole da Tormento come microfono. “Ero innamoratissima come una bambina ma non l’ho mai saputo“. Alessia Marcuzzi si è inceppata anche nel momento dell’annuncio della canzone, tenendo in mano il fiore piuttosto imbarazzata. Chissà se dopo il Festival i due avranno l’occasione di parlarsi…Ma bando alla crush di Alessia Marcuzzi, andiamo subito a scoprire chi è Tormento e perchè è famoso!

Tormento, chi è il rapper dei Sottotono che piaceva a Alessia Marcuzzi? Cosa fa oggi dopo lo scioglimento del duo

Napoletano d’origine, Tormento è stato una figura di spicco degli anni ’90. Chi è stato giovane in quegli anni ricorderà sicuramente la sua voce ma soprattutto ricorderà i Sottotono, il duo insieme a Big Fish. Nel corso del tempo la band ha affrontato una rottura nonostante il successo di alcuni brani come “Dimmi di sbagliato che c’è”, “Solo lei ha quel che voglio” e La mia coccinella. Il vero nome del rapper è Massimiliano Cellamaro e si può definire come l’unico vero “anticipatore” di quella che oggi chiamiamo sotto il nome di Trap. Dopo l’abbandono dei Sottotono, si dedica all’R&B e al Soul pubblicando album e collaborando con artisti come Giorgia e J-Ax.