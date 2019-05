Alessia Marcuzzi/ La conduttrice pronta a scatenarsi nel canto (Amici)

Alessia Marcuzzi è pronta per fare il suo debutto ad Amici 18. Dopo aver svelato di essere brava a ballare e cantare e aver parlato dei suoi contatti in merito con Maria De Filippi, la conduttrice italiana La vedremo infatti fra gli ospiti della puntata di oggi, sabato 25 maggio 2019, per una finale da non perdere. Eroina del piccolo schermo e dei social, Alessia è scomparsa dal piccolo schermo in questi ultimi mesi grazie alla conclusione dell’Isola dei Famosi. Ancora nel calderone la possibilità che ritorni per una prossima edizione, con il dubbio che prossimamente possa prendere la guida di un altro dei programmi firmati Mediaset. Nel frattempo, la timoniera solca le strade di Roma per presentare il suo nuovo libro, In viaggio con Alessia, dove nei panni di scrittrice racconta la sua passione per i voli e le location più quotate in fatto di moda, da Roma alla capitale del fashion fino a Parigi e la sua amata Londra. Nei giorni scorsi la Marcuzzi, ricorda Il Messaggero, ha incontrato i fan in libreria per parlare di questo nuovo progetto stampato e condividere con il pubblico alcune delle sue chicche su come sfruttare al meglio il soggiorno nelle città preferite. Ad introdurla un prof che i fan del programma della De Filippi conoscono piuttosto bene: Rudy Zerbi. Presenti anche i genitori, che ha salutato con calore prima di parlare del suo libro con l’allegria che la contraddistingue.

Alessia Marcuzzi, Amici: famiglia e lavoro

Famiglia e lavoro sono alla base della quotidianità di Alessia Marcuzzi, che nei panni de La Pinella è ormai diventata uno dei punti di riferimento per gli appassionati di moda e trend. Sui social condivide diversi aspetti della propria personalità, dai pensieri più intimi fino ai selfie per mostrare la sua ultima collezione di borse. Intanto i fan si chiedono se verranno confermate le voci di corridoio che la vedranno alla guida del Grande Fratello Vip 3, in sostituzione di Ilary Blasi che in una recente intervista aveva fatto intuire di voler prendersi una pausa dal mondo dei reality. Rumors che spaccano il pubblico, fra chi la vuole in quanto “la sola presentatrice giusta”, scrive un’ammiratrice su Instagram, a chi risponde al dubbio con un “per carità”. La Svicolona, come è stata ribattezzata al tempo del cannagate da Striscia la Notizia, può piacere oppure no. Quello che sembra non tramontare mai è il lato B che spezza i cuori anche agli haters più accesi. Poi c’è anche mamma Alessia, pronta a commuoversi per l’emozione di vedere Becky Baronio fare la Prima Comunione. Negli ultimi giorni inoltre la Marcuzzi ha lanciato una nuova borsa/zainetto, Tommy, con il suo brand di moda. Ancora una volta le critiche non sono mancate, fra chi si chiede se all’interno “ci porti il tuo cervello” a chi è ormai stufo degli scatti promozionali pubblicati dalla conduttrice. Le frasi avvelenate non si discostano da quelle che emergono grazie al post precedente, dove Alessia sfoggia un look estivo con magliettina gialla e pantaloni rosa, seduta su una sedia total pink. “Ma ti sei vista quanto sei brutta?”, scrive più di qualcuno. Clicca qui per guardare la foto di Alessia Marcuzzi.

In total pink

Visualizza questo post su Instagram 💛💗 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 21 Mag 2019 alle ore 12:59 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA