ALESSIA MARCUZZI/ “Da bambina non sognavo il matrimonio, ero un pò maschiaccio”

Alessia Marcuzzi è la prima ospite della seconda puntata di Verissimo. La conduttrice parla del debutto di Temptation Island dicendo: “sono molto contenta, sono stati buoni risultati. Poi per me lì è sempre una sorta di esperimento terapeutico, ascoltare tutto queste storie ti fanno pensare”. La Marcuzzi poi si sofferma su una delle coppie del programma: si tratta di Sofia e Amedeo, i primi a confrontarsi in un falò di confronto molto criticato sul web. “Lui lo vedevo perplesso, non felice, lo volevo svegliare, ma non posso mettermi in mezzo e forzare la mano” – ha detto la conduttrice che parlando di lei ha precisato – “io sono gelosissima, non potrei proprio partecipare”. La Marcuzzi fa un bilancio della sua vita: “è tutto così bello, sono molto fortunata”. Poi parla anche della vita privata “non ero una bambina che sognava il matrimonio, ero un pò maschiaccio e anche oggi sono rimasta così: mi piace vivere sulle sabbie mobili” e sul finale parlando della famiglia “sono contenta della famiglia che ho creato”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Alessia Marcuzzi: frecciata di Signorini: “Tradimento? C’è chi nasconde la verità”

Sarà Alessia Marcuzzi uno degli ospiti principali dell’odierna puntata di “Verissimo”, l’oramai quasi rituale rotocalco delle reti Mediaset in onda nel pomeriggio del sabato: e i riflettori del salotto tv di Silvia Toffanin torneranno ad accendersi non a caso sulla 47enne conduttrice e showgirl dato che da pochi giorni è ripartita la nuova avventura del reality show “Temptation Island” ma soprattutto perché la diretta interessata ha deciso finalmente di rompere il silenzio e, come rivelato nelle anticipazioni del programma, vorrà dire la sua sul presunto gossip estivo che ha visto il suo nome finire in prima pagine su siti e riviste a tinte rosa. Infatti la liaison, smentita pure sulle colonne di “Chi”, con Stefano De Martino e che certamente non avrà fatto piacere al marito Paolo Calabresi Marconi: nessuna crisi coniugale, almeno a sentire la bionda Alessia che ha ammesso di non voler prestare il fianco al gossip ma dicendosi però delusa dal fatto che “la gente preferisce credere più a ciò che ascolta rispetto a ciò che vede”, ha aggiunto al magazine diretto da Alfonso Signorini. “Per me in una coppia la vera… tentazione è restare uniti, lasciarsi invece è più facile” aveva chiosato riferendosi indirettamente al reality di Canale 5.

ALESSIA MARCUZZI A “VERISSIMO”: LA SUA VERITA’ SUL PRESUNTO GOSSIP ESTIVO…

Tuttavia, proprio da Alfonso Signorini pare che Alessia Marcuzzi abbia ricevuto una sorta di frecciatina a distanza, e a dire la verità non si tratta di una situazione propriamente inedita dal momento che già due anni fa vi era stato un antecedente. Ma andiamo con ordine: il direttore di “Chi”, nel corso di una intervista rilasciata a Libero Quotidiano, è tornato su quel presunto triangolo amoroso estivo fra la conduttrice Mediaset, Stefano De Martino e Belen Rodriguez, dicendo la sua su una vicenda che per molti continua tuttavia ad avere qualche risvolto dubbio e nonostante le smentite ufficiali che sono arrivate da parte dei personaggi coinvolti. Alla domanda su chi volesse mettere nella prossima copertina del suo magazine, Signorini ha indicato senza esitare proprio la Marcuzzi e non per via di “Temptation Island” ma per un altro motivo: “Per parlare del caso dell’estate… Ma Alessia non vuole, del resto oramai è così… Così come? I personaggi si raccontano meno, si fanno vedere felici sui social e nascondono la verità”. Una stilettata in piena regola a cui Signorini aggiunge che però “la gente non è così scema da credere a tutto”. Arriverà una replica da parte della Marcuzzi?



