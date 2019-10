ALESSIA MARCUZZI/ L’ascesa di Temptation Island Vip, arriva la sua rivalsa…

Per Alessia Marcuzzi sta per concludersi stasera, lunedì 14 ottobre, la conduzione di Temptation Island Vip. Il programma ha registrato moltissimi ascolti e, al contrario delle premesse iniziali, ha dato delle belle soddisfazioni alla conduttrice romana. Questa è la prima volta che la Marcuzzi si mette in gioco per Temptation Island, forte dell’esperienza de “Le Iene” e “L’Isola dei Famosi”. Precedentemente il docu-reality sulle vicissitudini della vita di coppia era infatti affidato a Simona Ventura, che però ha deciso di tornare in Rai – dopo anni di assenza – con “The voice of Italy”. Tra le due presentatrici, i cui percorsi professionali si sono spesso intrecciati, c’era stato un dibattito non proprio pacifico proprio per il cambiamento in arrivo nella conduzione del programma targato Maria De Filippi. La Ventura, con il suo atteggiamento vulcanico, ha più volte fatto riferimenti alla “caduta di stile” che Alessia avrebbe portato all’Isola dei Famosi, ricordando anche la spiacevole vicenda- Fogli. L’isola, per cui Simona ha dato animo e corpo, sarebbe stata trasformata dalla conduttrice romana in un “Grande Fratello on The Beach”. Insomma, tra punzecchiamenti e frecciatine varie le due sembravano sul punto della rottura totale, ma per fortuna poi è arrivata la fatto pace. Un abbraccio sincero che si sono scambiate a “Le Iene”, durante la puntata dedicata a Nadia Toffa, ha spento ogni contrasto e cancellato ogni screzio.

Alessia Marcuzzi e l’ascesa di Temptation Island Vip

Per Alessia Marcuzzi , che si era vista scoraggiata anche dallo scarso successo che ha registrato l’Isola dei Famosi nella sua scorsa edizione, anche “Temptation Island Vip” non era cominciato nel migliore dei modi. Le prime due puntate erano state infatti ampiamente battute dagli ascolti de “Il Commissario Montalbano” della Rai. Ma la showgirl, conduttrice e attrice romana non si è persa d’animo, e, dimostrando quanto vale davvero, è riuscita a guadagnarsi la stima del pubblico e di tutti i partecipanti di Temptation Island Vip 2019. La scorsa puntata – andata in onda lunedì 7 ottobre – è stata infatti un vero e proprio successo, che ha registrato ben 3.256.000 telespettatori con il 20,3% di share. Il programma di Canale 5 ha dunque riconfermato il suo trend positivo, sicuramente anche grazie ad Alessia, che anche sui social è stata molto apprezzata per il suo stile. Stasera andrà in onda l’ultima puntata, ed è davvero ampio il pubblico che scalpita per assistere ai Falò di confronto finali, che vedranno come protagoniste le coppie Serena Enardu e Pago, Alex Belli e Delia Ruan, Gabriele Pippo e Silvia Tirado.

Alessia Marcuzzi promossa dai social

Su Twitter è evidente il successo di Alessia Marcuzzi circa la sua avventura a Temptation Island Vip 2019. In molti vorrebbero che fosse proprio “La pinella” ad aggiustare la propria vita di coppia. “Quando litigo con mia moglie voglio la Marcuzzi che mi mette in riga”, scrive addirittura un suo fan. Numerosi i Tweet della conduttrice, felice di come sia andato il suo percorso da “psicanalista” e mediatrice delle coppie in crisi. Lei stessa ammette di essersi calata completamente nella parte e di aver vissuto una bellissima esperienza. “Grazie per aver commentato con me…Mi diverto da pazzi e mi sembra di stare sul divano con voi” scrive la presentatrice tra le più apprezzate d’Italia, e ancora “La mia felicità…Grazie”. Più volte messa alla prova dai concorrenti, ha saputo dimostrare una buona capacità di giudizio, non schierandosi mai dalla parte di uno dei fidanzati “Non difendo nessuno, cerco solo di farli parlare”. Insomma, non ci sono dubbi che la 46enne bionda e sexy faccia ancora tremare tutti i suoi fan, riconfermando il suo savoir faire in ogni ruolo che le tocca ricoprire. Che sia lei la nuova regina di Temptation Island? Lo scopriremo probabilmente alla prossima edizione. Per ora, le premesse sono più che positive!



