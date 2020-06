Alessia Marcuzzi, lato b da urlo/ Foto, e Caterina Balivo provoca il marito

Il lato b di Alessia Marcuzzi fa impazzire i fan sui social network e molti si chiedono come faccia ad essere così a 47 anni. Forma smagliante, curve incredibili e un fisico che col tempo sembra addirittura migliorare. La nota conduttrice ha pubblicato di recente una foto che la vede in topless al mare, ma dando le spalle alla telecamera e mostrando un lato b da urlo. Sono tantissimi i commenti di chi ovviamente si spinge anche un po’ oltre il consentito. Di certo però il pubblico non scorda nemmeno di adularla con rispetto e per la sua grande professionalità personale. Fatto sta che certe foto non si possono dimenticare e che è lecito chiedersi come faccia alla soglia dei cinquant’anni abbia un fisico così scolpito e quali siano i segreti che ci sono dietro tra attività fisica e regime alimentare.

Alessia Marcuzzi, lato b da urlo: il commento di Rudy Zerbi ed Emma Marrone

Non lesinano commenti sul lato b di Alessia Marcuzzi nemmeno i suoi colleghi vip. Il più simpatico è sicuramente Rudy Zerbi che sottolinea facendo finta di niente: “Peccato che il mare sia leggermente increspato”. A far sorridere sono anche le parole, semplici e dirette come sempre, di Emma Marrone: “Che bona!”. Sull’ironia la butta anche Caterina Balivo che tagga il marito e scrive: “Domani mi fai una foto così anche tu? Vabbè già la so la risposta, mica hai quel lato b”. Tra gli altri commenti troviamo anche un cuoricino da parte di Mara Venier, Sarah Felberbaum che scrive “E vabbè”, Giulia Calcaterra con “che wuauuuu”, Cristina Parodi con un “no vabbè” e il simpaticissimo Nicola Savino che imita Totò “Questa faccia non mi è nuova”.

Foto, Alessia Marcuzzi che lato b!

