Alessia Marcuzzi, lato B da urlo/ Il web: “qua abbiamo un deretano di categoria!”

Alessia Marcuzzi è tornata ad infiammare i social con una foto al mare con tanto di lato B in bella mostra. Anche se sono trascorsi tre mesi dalle vacanze estive, la conduttrice de Le Iene ha postato su Instagram una foto in bikini mostrando un sedere davvero da urlo! “Voglio il teletrasporto ed essere li’ adesso☀️🐠” scrive la conduttrice con tanto di hashtag #takemebackthere. La foto, manco a dirlo, ha fatto letteralmente impazzire i fan, ma anche alcuni colleghi come Giulio Golia de Le Iene che scrive “Ops ….che acqua”, mentre Sarah Altobello commenta divertita “Ebhe ma qua abbiamo un deretano di categoria!!”. Tantissimi i commenti anche da parte dei fan che si sono complimentati per la forma fisica, anche se alcuni follower hanno lanciato il solito commento ha haters domandando alla conduttrice di Temptation Island Vip: “stesso chirurgo di Belen?”. La Marcuzzi non ha nemmeno risposto alla provocazione lasciandola cadere ancora una volta.

Alessia Marcuzzi: “ricondurrei Temptation Island Vip”

Procede a gonfie vele la carriera di Alessia Marcuzzi attualmente impegnata al timone della puntata del martedì de “Le Iene Show” e prossimamente alla conduzione della nuova edizione de L’Isola Dei Famosi. Ma non finisce qui, visto che la Marcuzzi è reduce da Temptation Island Vip 2, il reality show di Canale 5, dove ha rimpiazzato Simona Ventura registrando ottimi record di ascolti. Un’esperienza assolutamente positiva per la conduttrice che, intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato: “assolutamente sì, lo ricondurrei. Si tratta di un lavoro introspettivo molto forte, sia per chi conduce, sia per chi si trova lì”. Non solo, la Marcuzzi si è anche soffermata a raccontare il ricordo più bello di questa sua prima esperienza con tutto il team di Maria De Filippi: “Il ricordo più bello risale all’arrivo delle coppie sull’isola”. Parlando, invece, delle coppie di questa edizione, la conduttrice ha raccontato di essere rimasta colpita da tutti i falò di confronto, ma in particolare di quello di Serena Enardu e Pago. “Non c’era modo di aggiustare il loro rapporto” ha detto la Marcuzzi parlando del rapporto tra Serena e Pago che sono usciti dal programma separati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 17 Nov 2019 alle ore 6:34 PST





