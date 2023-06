Alessia Marcuzzi, like contro Francesca Fagnani?/ Lei fa chiarezza: “Credo di aver per errore…”

Alessia Marcuzzi contro Francesca Fagnani? Spunta un like

Sabato 24 giugno, in prima serata, Raiuno ha trasmesso Italia Loves Romagna, il concerto per l’Emilia Romagna destinato alla raccolta fondi per gli alluvionati dell’Emilia. Lo show è stato condotto da Amadeus, Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani e Giorgio Panariello. La presenza di Amadeus e Alessia Marcuzzi ha particolarmente entusiasmato il pubblico, convinto che i due siano fatti per condurre show musicali. Dopo il concerto, su Twitter, è spuntato un like della Marcuzzi che qualcuno ha interpretato come una frecciatina a Francesca Fagnani.

Il tweet a cui Alessia Marcuzzi ha lasciato il like recita: “La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi invece ha l’entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco #ItaliaLovesRomagna“. Un like che ha scatenato la polemica sul web, ma sulla quale, la Marcuzzi ha fatto chiarezza.

Le parole di Alessia Marcuzzi

Dopo la polemica nata sul web per un suo like ad un tweet su Francesca Fagnani, Alessia Marcuzzi ha spiegato cos’è successo attraverso un tweet. La conduttrice ha così fatto sapere di aver messo per sbaglio quel like per non aver letto bene il testo del tweet in questione.

“Buongiorno! Sto leggendo un po’ di messaggi che mi state mandando. Credo di aver messo per errore un like ad un tweet che pensavo fosse di apprezzamento su di me e invece andava contro Francesca !!! Non avevo letto bene il contenuto evidentemente. Io e Fra siamo amiche da anni, la stimo e sono una sua fan da sempre quindi no panic!!! Chiedo scusaaaa, ora ricerco sto tweet e levo sto cuore. Me so’ sbajata. E anche un po’ ciecata”, ha spiegato la Marcuzzi.

Buongiorno! Sto leggendo un po’ di messaggi che mi state mandando. Credo di aver messo per errore un like ad un tweet che pensavo fosse di apprezzamento su di me e invece andava contro @francescafagnan !!!

Non avevo letto bene il contenuto evidentemente🤪

Io e Fra siamo amiche da… — Alessia Marcuzzi (@lapinella) June 26, 2023













