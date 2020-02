Alessia Marcuzzi/ “L’Isola? Si è chiuso un cerchio, tornerò a Temptation Island Vip”

Alessia Marcuzzi ha lasciato la conduzione de L’Isola dei famosi. La conduttrice de Le Iene ha infatti deciso dopo anni di dire addio al reality show isolano di Canale 5, semplicemente perchè la stessa considera ormai chiusa quell’esperienza: “Ho lasciato l’Isola – le sue parole rilasciate quest’oggi al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni – perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava davvero di aver dato tutto”. E chissà che non possiamo vedere a breve la stessa Alessia, proprio sull’isola nelle nuove vesti però di concorrente ed isolana. A domanda precisa la bella Marcuzzi ha infatti replicato: “Nella vita io penso… Mai dire mai…”. A quel punto il giornalista ha incalzato la conduttrice su quale sia stata, a suo modo di vedere, l’edizione più bella del reality isolano: “Quella vinta da Raz Degan – risponde – Lui è stato il naufrago perfetto…E il bacio che si è scambiato con Paola Barale ancora lo conservo nel cuore…”.

ALESSIA MARCUZZI TORNA IN TV CON LE IENE

Ma guai a pensare che non vedremo più Alessia sul piccolo schermo, anzi. Il prossimo autunno la rivedremo infatti al timone di Temptation Island Vip, alla sua seconda conduzione del “dating-show” dopo quella targata 2019: “Le isole c’entrano ma parliamo della nostra Sardegna – ha spiegato – L’anno scorso è andata così bene che rifarò Temptation Island”. Fra pochi giorni, esattamente una settimana, (il prossimo 25 febbraio), Alessia tornerà poi alla conduzione de Le Iene durante il martedì sera, sempre al fianco di Nicola Savino. I due formano una coppia ben assortita, divertente e decisamente amata dal pubblico, ma dovranno scontrarsi con un programma che va molto forte soprattutto fra i giovani, leggasi Pechino Express, iniziato su Rai Due settimana scorsa, e che questa sera sarà in onda con la sua seconda puntata. Per quanto riguarda l’Isola dei Famosi, invece, il timone dovrebbe passare ad Ilary Blasi, anche se si attende ancora l’ufficialità.

