Alessia Marcuzzi/ Maria De Filippi, nuove collaborazioni dopo Amici 2020?

Alessia Marcuzzi torna come giudice nella finale del serale di Amici 2020 di Maria De Filippi in onda venerdì 3 aprile 2020 in prima serata su Canale 5. La conduttrice de Le Iene è stata così riconfermata come giudice esterna al posto di Loredana Bertè impossibilitata nelle precedenti puntate a ricoprire il suo ruolo per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. La regina del rock, infatti, non ha potuto lasciare Milano per via dei divieti imposti dal decreto del Governo, così la De Filippi ha dovuto rimediare: dapprima con Christian De Sica e poi con la Marcuzzi. La simpaticissima Alessia ha superato a pieni voti la prova visto che, durante la semifinale della scorsa settimana, la De Filippi nel presentarla ai telespettatori da casa ha detto: “ci è piaciuta molto la scorsa puntata, per questo l’abbiamo voluta anche in questa”. Una riconferma per la conduttrice che sicuramente ritroveremo anche nella finalissima accanto a Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. Si apriranno nuove possibili collaborazioni tra le due donne della televisione italiana?

Alessia Marcuzzi confermata ad Amici 2020

Cresce l’attesa per la finalissima di Amici 2020 che vedrà scontrarsi le cantanti Giulia e Gaia e i ballerini Javier e Nicolai. Chi sarà il vincitore della diciannovesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi? La tensione comincia a farsi sentire per i quattro concorrenti che in queste ore hanno ricevuto un video da parte dei giudici esterni Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e la stessa Alessia Marcuzzi. La presenza della conduttrice de Le Iene nel filmato confermerebbe la decisione di Maria De Filippi di averla come giudice anche nella finale del programma. Nei filmati ogni giudice invia ai ragazzi un messaggio con dei consigli per vivere nel migliore dei modi la finale. Intanto la Marcuzzi è pronta a tornare al timone de “Le Iene Show” con Nicola Savino dal prossimo 23 aprile 2020 dopo il periodo di sospensione forzato per via del contagio da Covid 19 . Inizialmente il programma doveva riprendere il 9 aprile, ma una direttiva Mediaset ha comunicato la ripartenza per giovedì 23 aprile 2020: “0ra, se pur pronti ad entrare in campo, dovremo aspettare altre settimane in panchina. Ci spiace molto di non poter essere presenti in questo momento in cui la richiesta di informazione e intrattenimento è così centrale. Non dipende da noi”.



