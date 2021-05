Alessia Marcuzzi: minacce di morte, truffa e furto di identità/ Incubo sui social

Il settimanale “Oggi” ha scoperto che qualcuno su Twitter stava usando il nome di Alessia Marcuzzi per truffare e derubare. Lo racconta sull’ultimo numero in edicola il giornalista Franco Bagnasco, che è stato coinvolto involontariamente nella truffa. “Oggi” ha subito informato la conduttrice Mediaset: “Non soltanto sono basita da questa storia ma devo anche farvi i complimenti perché siete arrivati in brevissimo tempo al nome e cognome di una persona vera che oggi rischia grosso”, ha commentato la Marcuzzi sulle pagine della rivista. La persona che ha cercato di truffare il giornalista, infatti, rischia fino a quattro anni di prigione per i reati di tentata truffa ai danni del giornale e sostituzione di persona ai danni delle Marcuzzi. “I miei social li seguo io e soltanto io”, ha specifico la conduttrice.

Alessia Marcuzzi e i sex toys di Zorzi/ “Telefonami, in privato ti racconto meglio..”

Alessia Marcuzzi: “Hater pericolosi sui social”

Purtroppo non è la prima volta che Alessia Marcuzzi è protagonista di spiacevoli vicende sui social. “Da anni sono vittima di minacce di morte, ma non ho mai deciso di parlarne enfatizzando la cosa. Non mi piace”, ha raccontato la conduttrice delle Iene a Franco Bagnasco. La Marcuzzi ha svelato l’esistenza di un account su Instagram, che la perseguita: “Sono costantemente a far denunce alla polizia postale. Credo sia un hater pericoloso”. La conduttrice ha poi invitato i suoi follower e gli utenti dei social a stare molto attenti e controllare sempre che un messaggio provenga da un account verificato, col baffo blu. Poi ha scherzato con l’amico giornalista che quella della truffa non poteva essere lei perché sa cucinare solo la pasta con le zucchine, mentre la truffatrice ha mostrato al giornalista un piatto di pollo con i funghi!

LEGGI ANCHE:

Alessia Marcuzzi assente a Le Iene/ Il marito ha il Covid. "Sostituita" dalle NastiAlessia Marcuzzi, messaggio in codice per Stefano De Martino?/ Post su La La Land...

© RIPRODUZIONE RISERVATA