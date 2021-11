Alessia Marcuzzi mostra un vibratore su Instagram/ “Se sono a favore? Zitti, zitti!”

Alessia Marcuzzi ha deciso di svelare lati inediti di se. La celebre conduttrice, che ha deciso di prendersi un periodo di pausa dalla TV, su Instagram è sempre molto attiva ed è proprio qui che ha deciso di rispondere alle domande di alcuni follower, rivelando alcune curiosità sulla vita privata. Per lei tante domande: da “Cos’è per te la felicità?” a “Qual è la tua serie tv preferita di sempre?”. Poi però ecco arrivare una domanda molto più intima e privata: “Vibratori: pro o contro?“, chiede infatti un follower.

Una domanda alla quale la Marcuzzi decide di rispondere: in una story mostra allora un vibratore nel suo armadio e, col sorriso, dice “Shh, zitti zitti”. La conduttrice ha quindi concluso ridendo, “Basta, basta”, e ha chiuso la ripresa del cellulare.

Alessia Marcuzzi come Aurora Ramazzotti: sfatato il tabù dei vibratori

Alessia Marcuzzi senza filtri su Instagram. La conduttrice non si è tirata indietro quando un follower le ha chiesto su Instagram se fosse o no a favore dei vibratori. Non solo Alessia ha replicato, ma ha anche mostrato di averlo, sfatando un tabù che sul web già qualcuno ha in precedenza sfatato. È il caso di Aurora Ramazzotti, che più volte ha fatto mostra sui social della sua personale collezione di sex toys. Come lei, lasciando l’Italia, anche la cantante Demi Lovato. Il web ha reagito divertito alla mostra della Marcuzzi ma c’è anche chi si è detto indignato dalle immagini del vibratore. Critiche che sicuramente non avranno toccato la celebre conduttrice.

Alessia Marcuzzi mostra su Instagram i suoi vibratori. pic.twitter.com/hfdLBbEDL0 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 17, 2021

