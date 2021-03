Alessia Marcuzzi posa nuda sui social/ Foto, “film a luci rosse”: piovono critiche

Nelle passate ore Alessia Marcuzzi ha debuttato con una nuova serie di prodotti per il corpo del suo brand skincare Luce e per l’occasione ha deciso di mettersi letteralmente a nudo. Per sponsorizzare la sua nuova linea di bellezza unisex la popolare conduttrice ha deciso di prendere parte personalmente alla campagna pubblicitaria, mostrandosi senza veli e abbracciata ad un giovane modello. Uno scatto essenziale ma al tempo stesso tempo intrigante che ha prontamente sollevato da una parte qualche critica e dall’altra qualche proposta maliziosa diretta proprio alla conduttrice ed imprenditrice.

Per il suo brand “no gender”, Alessia ha posato con alcuni modelli, pubblicando gli scatti sul suo profilo social e motivando la scelta stilistica da lei sposata. “Quando ho deciso di realizzare questa campagna mi sono ispirata a cio’ che in questo momento ci manca di piu’, il contatto fisico”, ha esordito nell’ultimo post dedicato alla campagna della sua nuova Linea Corpo.

ALESSIA MARCUZZI POSA NUDA SUI SOCIAL PER LA NUOVA CAMPAGNA LUCE

Alessia Marcuzzi ha voluto presentare ai suoi follower la sua linea Luce, inclusiva e destinata ad ogni corpo e genere e rispetto alla campagna che sta facendo particolarmente chiacchierare ha spiegato su Instagram: “Abbiamo scattato le foto sul prato qualche settimana fa, in totale sicurezza ovviamente, illuminati solo dalla luce e dai miei prodotti di origine naturale. Per sognare di poter stare presto di nuovo insieme, vicini, all’aria aperta, in un posto qualunque, senza filtri, né barriere. E per ricordare sempre quanto sia importante la liberta’”. Sarebbe questo, dunque, il vero messaggio dietro il servizio fotografico che l’ha vista protagonista anche avvinghiata ad un giovane modello, entrambi nudi.

Ovviamente oltre ai complimenti come spesso accade non sono mancate le critiche dei follower, da chi ha ritenuto “volgare” lo scatto – “Chissà che ne pensa il marito” – a chi ha contestato l’assenza di misure anti-Covid. Ovviamente tanti i colleghi e gli amici che hanno apprezzato l’idea, da Marina La Rosa a Giulio Golia, che si sono entrambi proposti a posare a Fernanda Lessa, che ha commentato la “bella energia” emanata dagli scatti. C’è tuttavia anche chi ha definito la campagna “un po’ troppo” e chi l’ha perfino paragonata ad “un film a luci rosse” bocciando l’idea.

