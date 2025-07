Alessia Marcuzzi al centro dell'ennesima polemica: spunta un retroscena sull'Isola dei Famosi

Non è un momento semplice per Alessia Marcuzzi. Dopo una stagione televisiva piuttosto deludente – segnata dal flop del programma “Obbligo o Verità” e da una partecipazione al Festival di Sanremo che ha ricevuto più critiche che consensi – il suo nome non compare nei palinsesti Rai recentemente annunciati. Un’assenza che ha acceso i riflettori sul suo futuro in azienda, alimentando voci e speculazioni. Va precisato che, al momento, i palinsesti riguardano soltanto la programmazione fino a dicembre 2025. Le scelte relative al 2026 non sono ancora note, quindi non è escluso che qualcosa possa cambiare.

Tuttavia, il fatto che Alessia non sia stata riconfermata per l’autunno ha fatto rumore, soprattutto considerando le aspettative riposte nel suo ritorno in Rai. Ebbene, ora, la conduttrice è diventata protagonista anche di un’altra polemica. Cos’è successo? Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la conduttrice avrebbe avuto atteggiamenti poco corretti durante la sua esperienza alla guida di un noto reality di Canale 5.

Alessia Marcuzzi nel mirino: cos’è successo

Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha replicato al messaggio di una sua seguace, la quale ha criticato la Marcuzzi per le sue recenti gaffe a Sanremo. Al che, l’esperta di gossip ha svelato: “Per non parlare di quando partecipai a L’Isola, dove lei raccomandava continuamente uno dei concorrenti, dicendo a tutti durante il televoto di votare per lui“. Ricordiamo, infatti, che la Marzano è stata una finalista della sezione “Saranno Isolani”. Ad ogni modo, bisogna sottolineare che si tratta solo d’indiscrezioni e non c’è niente di confermato a riguardo.