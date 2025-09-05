Alessia Marcuzzi, critiche a Sanremo? “Forse mi hanno fraintesa”, la conduttrice non si abbatte e racconta la sua verità.

Nell’ultima edizione di Sanremo, Alessia Marcuzzi è stata parecchio criticata per il suo comportamento bizzarro a fianco di Carlo Conti durante l’ultima serata del Festival. La conduttrice si è lasciata andare ad uno sfogo in un’intervista a Grazia, chiarendo quanto era successo nel corso della kermesse, e soprattutto come ha recepito le critiche toste dopo la sua co-conduzione nell’ultima puntata.

Per chi non avesse seguito la scorsa edizione della manifestazione canora, Alessia Marcuzzi era stata presa di mira per essere sembrata poco seria, lasciandosi andare a troppi abbracci secondo il pubblico e ironia fuori luogo. Lei, ha risposto così nella sua intervista al magazine Grazia, giustificando il suo comportamento: “Sono andata a Sanremo con il desiderio di essere me stessa, una persona che tende ad abbracciare gli altri…“. Insomma, la conduttrice ha voluto approcciarsi all’avventura di Rai 1 cercando di non tradire la sua personalità, rimanendo l’Alessia di sempre con la sua personalità stravagante ed estremamente spontanea.

Nonostante Alessia Marcuzzi abbia detto la sua dopo le critiche ricevute a Sanremo, la sua spiegazione non è stata apprezzata dai fan, che hanno continuato a far notare quanto sia stata fuori luogo al Festival anche sui social. Ad ogni modo, la conduttrice non sembra aver voluto dare eccessivamente peso alle accuse social e al magazine Grazia ha ribadito di accettare il parere del pubblico rispondendo anche rispetto al flop del suo ultimo programma Obbligo o verità su Rai2: “Accetto le critiche…“, dice, “Forse il mio essere libera è stato preso come essere troppo sopra le righe…”.

Oltre alla polemica Sanremo e allo sfortunato format del suo show, Alessia Marcuzzi ha anche confessato di non essersi mai pentita delle sue scelte lavorative, dicendo di aver fatto sempre tutto giusto. Ma non solo, ha poi raccontato che spesso il pubblico si aspetta che lei debba sempre essere felice e con il sorriso stampato sulla faccia: “Di me c’è l’idea che io debba essere sempre sorridente, serena…Certamente sono fortunata, ma come tutti anche io ho i miei momenti no…“.