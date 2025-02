La partecipazione di Alessia Marcuzzi al Festival non è stata premiata dai critici tv e dal pubblico che è solito commentare le vicende tv sui social network. C’è chi l’ha definita non andata al ruolo della co-conduttrice, anche se Carlo Conti spesso è scivolato nel trattare alcune figure femminili come delle semplici vallette. Ma per ogni critica, c’è almeno una persona che prende le difese a spada tratta.

Finale Sanremo 2025: i top e flop/ Marcuzzi bocciata, Venditti fuori fuoco, Olly gigante buono

Elisabetta Canalis sui social ha voluto difendere la conduttrice Rai dagli attacchi degli haters: “Dovresti condurre un’edizione solo tu!”. Neanche a dirlo i detrattori hanno attaccato anche lei tacciandola di non essere affatto onesta nei giudizi. Saranno rimasti senza risposta oppure no?

Alessia Marcuzzi difesa da Elisabetta Canalis: “Sa come alleggerire tutto”

Elisabetta Canalis non è rimasta con le dita ferme sulla tastiera del cellulare perché ha deciso di replicare a coloro che hanno criticato Alessia Marcuzzi sulla sua partecipazione a Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti e Alessandro Cattelan: “Lei sa come alleggerire tutto. Quando c’è lei, il programma lo guardo di sicuro” ha aggiunto la showgirl.

SANREMO 2025/ Vince Olly e la canzone d’autore (3 su 5), Giorgia piange: cosa resterà di questo Festival?

L’ex velina nonché ex fidanzata di George Clooney ha definito bravissima la sua amica, continuando col dire che la vera amicizia è anche essere obiettivi. Ma perché è stata così criticata? Per molti il suo non essere affatto ‘liturgica’ non è andata giù, soprattutto quando faceva commenti sui cantanti in gara o andava ad abbracciarseli, a televoto ancora aperto, e quindi con la possibilità di influenzarne il giudizio. Per molti sembra che si sia giocata una sua possibile conduzione in solitaria e per altri, invece, questo non le precluderà altre esperienze in ambito sanremese. Intanto per i prossimi due anni il Festival potrebbe essere di nuovo firmato Carlo Conti che potrebbe decidere di ricoprire solo il ruolo di direttore artistico e lasciare quindi il timone della conduzione a qualcun altro.

Finale Sanremo 2025/ Diretta: Olly è il vincitore! Secondo posto in classifica per Lucio Corsi!