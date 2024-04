Alessia Marcuzzi sbotta: “Perché titolo su Simone Inzaghi e il nudo? Sempre a noi donne”/ Polemica infuocata

Alessia Marcuzzi, durissimo sfogo su un’intervista: “Perché il titolo solo su nudo ed ex marito Simone Inzaghi”

In occasione della conduzione dei David di Donatello al fianco di Carlo Conti, venerdì 3 maggio 2024, Alessia Marcuzzi ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera in cui si è sbilanciata sulla sua carriera di conduttrice e soprattutto sui suoi esordi come attrice. In pochi sanno, infatti, che appena 26enne ha recitato al fianco di un mostro sacro della musica come David Bowie nel film Il mio west di Veronesi ricevendo i complimenti anche da parte di Harvey Keitel. Tuttavia la conduttrice non ha per nulla gradito come l’intervista sia stata strumentalizzata. Ed in queste ore si è sfogata sui social con un tweet infuocato.

Sanremo, Cattelan, Marcuzzi e Venier conduttori di Sanremo 2025?/ L'indiscrezione bomba

Andando con ordine durante l’intervista il giornalista del Corriere della Sera Valerio Cappelli le ha chiesto se accetterebbe mai di spogliarsi in un film. “Queste domande si fanno solo alle donne. Mhhh, aspetto che me lo chiedano Sorrentino e Lanthimos, il regista di Povere creature”. ha provocato scherzosa la conduttrice la quale tra una risposta e un’altra ha anche aggiunto: “Harvey Keitel mi ha consigliato di seguire i corsi di recitazione all’Actor’s Studio. Non l’ho fatto perché ho incontrato il papà di mio figlio Tommaso (Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter).” E quasi siti, nel riportare l’intervista, si sono concentrati su questi due aspetti scatenando l’ira di Alessia Marcuzzi.

Paolo Calabresi Marconi, ex marito Alessia Marcuzzi/ "Fine del matrimonio non è fine della nostra famiglia"

Alessia Marcuzzi accenda la polemica sui titolo clickbait: “Queste cose succedono sempre a noi donne”

Alessia Marcuzzi non ha per nulla gradito la direzione che ha preso l’intervista, sia per il titolo scelto dallo stesso Corriere della Sera che per come la notizia è stata riportata e per questo è sbottata su X (ex twitter): “Perché questo titolo se del nudo nell’intervista non si parla? Con Valerio Cappelli abbiamo parlato di tante cose belle, dalla mia passione per Peter Sellers alle donne del cinema, da Paola Cortellesi alle sorelle Rohrwacher, alla Bigelow. E si, la domanda sul nudo me l’ha fatta Valerio (peraltro persona amabile) e la mia risposta e’ stata: non mi fare queste domande che poi ci fanno i titoli, ridendo. Incredibile eh? Titolo su Simone, il padre di mio figlio (citato un secondo per una battuta su Harvey Keitel) e il nudo di Sorrentino. Chissa’ come mai queste cose succedono sempre a noi donne.”

Tommaso e Mia, chi sono i figli di Alessia Marcuzzi/ "Non è giusto paghino le conseguenze di una separazione"

Perche’ questo titolo se del nudo nell’intervista non si parla? Con Valerio Cappelli abbiamo parlato di tante cose belle, dalla mia passione per Peter Sellers alle donne del cinema, da Paola Cortellesi alle sorelle Rohrwacher, alla Bigelow

E si, la domanda sul nudo me l’ha fatta… https://t.co/cWZBHNNb3x — Alessia Marcuzzi (@lapinella) April 22, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA