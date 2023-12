Alessia Marcuzzi, sfida imprenditoriale con Donatella Versace?/ “Nuovo marchio e linea di lusso…”

Alessia Marcuzzi sempre più imprenditrice

Alessia Marcuzzi ama le sfide e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Protagonista del mondo dello spettacolo italiano da anni, nonostante una carriera brillante in tv, Alessia Marcuzzi, negli ultimi anni, è riuscita a reinventarsi lanciando anche un proprio brand con cui riesce a rendere ancora più belle le donne che la seguono anche grazie alla sua linea di creme. Il fiuto imprenditoriale della Marcuzzi, tuttavia, non si ferma qui perché, stando ad un’indiscrezione del settimanale Oggi, la conduttrice sarebbe pronta a lanciarsi in una nuova sfida insieme a Donatella Versace.

Chi sono Tommaso, Mia e Paolo Calabresi: figli ed ex marito di Alessia Marcuzzi/ Curiosità

Dopo essere tornata in tv con Boomerissima, programma da lei ideato e trasmesso su Raidue, al lavoro su una nuova trasmissione come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Francesca Fialdini nel corso del programma Da noi a ruota linea, la Marcuzzi è pronta a lanciarsi in una nuova sfida nel mondo della moda.

Alessia Marcuzzi: "Acciaccata, ma..."/ Silenzio rotto, dopo la rovinosa caduta a Boomerissima

Alessia Marcuzzi e il progetto con Donatella Versace

Alessia Marcuzzi e Donatella Versace, amiche da anni, sono pronte a collaborare per il lancio di un nuovo marchio. A riportarlo è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi in edicola. Secondo Alberto Dandolo, la Marcuzzi e la Versace sarebbero pronte a diventare colleghe e a conquistare il campo della moda insieme.

“Alessia e Donatella lavoreranno fianco a fianco nella realizzazione di una nuova linea legata al mercato del lusso. Per loro bolle in pentola anche il lancio di un nuovo marchio che farà molto discutere”, si legge su Oggi con la firma di Dandolo.

Boomerissima 2023, anticipazioni e diretta 4a puntata/ Svelati tutti gli ospiti di Alessia Marcuzzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA