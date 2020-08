Alessia Marcuzzi/ “Sono gelosissima di mio marito Paolo! Sempre agito di pancia”

In una puntata di Techetechetè dedicata agli esordi, questa sera ci sarà spazio anche per Alessia Marcuzzi. Dal programma Il Grande Gioco del 1994, quando a presentarla fu il compianto Gigi Sabani, di anni ne sono passati parecchi ma la Marcuzzi non ha perso la sua verve ed il suo sorriso. In questi giorni è impegnata con le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island che vedremo nelle prossime settimane su Canale 5, mentre dal 6 ottobre condurrà in coppia con Nicola Savino la puntata del martedì de Le Iene. Prima di tuffarsi nel lavoro però, Alessia si è concessa delle vacanze rigeneranti insieme alla sua famiglia, anche se ad inseguirla è stato il gossip per via di un presunto flirt, prontamente smentito, con Stefano De Martino. In realtà tra la bionda conduttrice ed il marito Paolo Calabresi Marconi sembra essere tornato il sereno da tempo. Proprio in una recentissima intervista per l’ultimo numero di Tv, Sorrisi e Canzoni, Alessia ha citato il marito raccontando subito uno degli aneddoti legati alla loro conoscenza: “Quando ci siamo conosciuti non poteva credere ai suoi occhi: non pensava che mangiassi di gusto!”, ha dichiarato. Adesso però è pronta a tornare al suo primo amore, ovvero “i reality fatti di persone comuni”, come ai tempi del suo Grande Fratello.

ALESSIA MARCUZZI, LE GELOSIE E LA DEFINIZIONE DI AMORE

Alessia Marcuzzi parlando di Temptation Island, ribattezzato come il “viaggio nei sentimenti”, nell’intervista al settimanale diretto da Aldo Vitali ha spiegato che si tratta di un format la cui definizione le si addice moltissimo: “Ho iniziato a viaggiare da piccola con i miei genitori, anche in campeggio”, ha spiegato, “Ed è diventata una passione così grande che ci ho scritto anche un libro”. Parlando della sua vita di coppia e del modo in cui ha tentato di superare le difficoltà – e secondo i rumors non sarebbero mancate nell’ultimo periodo – la Marcuzzi ha dichiarato: “Ho sempre agito di pancia, di istinto”. Anche per questo ha ammesso che guardare Temptation Island e osservare le varie dinamiche dei protagonisti è in qualche modo “terapeutico” anche per chi lo conduce. La bionda conduttrice si è detta “gelosissima” nei confronti del suo partner, al punto da precisare: “Se non c’è neanche un pizzico di gelosia, qualcosa non va”. Poi, volendo dare una sua definizione di vero amore, Alessia ha sfoggiato tutta la sua innata dolcezza definendolo: “Come surfare sulle onde. Cercando di planare con dolcezza”. E se dovesse pensare alla sua estate, di questa stagione che volge ormai al termine vorrebbe tenere ben stretti la famiglia e gli amici, mentre butterebbe via ciò che di complicato ne è derivato dall’emergenza Coronavirus.



