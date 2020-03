Alessia Marcuzzi sostituisce Loredana Bertè, Amici 2020/ “Finalmente fuori di casa”

Alessia Marcuzzi sostituisce ufficialmente Loredana Bertè ad Amici 2020. La conduttrice di Temptation Island è la novità di questa sera e viene annunciata con grande entusiasmo dalla padrona di casa, Maria De Filippi, che ne tesse le lodi. “Alessia Marcuzzi prende il posto di Loredana Bertè e fate attenzione perché sarà un giudice molto esigente”, le parole di Maria De Filippi. Alessia Marcuzzi, felicissima per la chiamata di Amici, esprime tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura, anche se al tempo stesso appare amareggiata per l’emergenza legata al coronavirus: “Mi piacerebbe abbracciarvi tutti ma non posso”, dice Alessia Marcuzzi. “Come sto? Mi sento bene. Questo è il primo giorno che esco da casa, sono stata in una sorta di quarantena. Sono scesa dalla macchina e sono venuta qui da sola. E’ tutto molto strano“. Alessia Marcuzzi, volto storico di Mediaset, si misura nei panni di giudice dopo aver condotto Le Iene, L’Isola dei Famosi e Temptation Island. Un ruolo molto diverso, che la Marcuzzi ha però accolto con grande determinazione e voglia di fare. Al suo fianco trova altri volti noti come Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. Pronti, via e Alessia Marcuzzi si cala subito nella parte, valutando le prime esibizioni dei concorrenti in gara.



