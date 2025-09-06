Alessia Marcuzzi si racconta a cuore aperto in una intervista in cui racconta i suoi momenti no e il rapporto col proprio corpo che cambia

Alessia Marcuzzi a cuore aperto: “Ho avuto i miei momenti no”

All’età di cinquantatré anni, Alessia Marcuzzi continua ad incantare i social con il suo fisico statuario e la sua sensualità. Eppure la mitica conduttrice non si vede così perfetta e incantevole. D’altronde il tempo passa per tutti e, anche nel suo caso, lascia dei segni. Segni evidentemente impercettibili agli occhi di guarda ma che Alessia Marcuzzi nota ogni giorno, davanti allo specchio. In una bella intervista rilasciata al magazine Grazia, la conduttrice e showgirl ha parlato del rapporto con il suo corpo, della bellezza e del suo caratterino brillante e spigliato.

Alessia Marcuzzi, reazione choc alle critiche dopo Sanremo: "Mi hanno fraintesa"/ "Ho dei momenti no"

“Di me c’è l’idea che io debba essere sempre sorridente, serena. Certamente sono fortunata, ma come tutti anche io ho i miei momenti no”, ha confessato Alessia Marcuzzi. Dopo i cinquant’anni, infatti, pare che la showgirl abbia avuto un piccolo contraccolpo psicologico, come raccontata dalla stessa al Corriere.

Alessia Marcuzzi e Laura Pausini ai ferri corti? Spunta un retroscena surreale/ "Bloccata su WhatsApp"

Alessia Marcuzzi, l’età che avanza la spaventa: “Mi vedo piena di difetti”

“Penso che le cinquantenni di oggi siano le nuove trentenni”, ha precisato la Marcuzzi. Eppure qualcosa la turba e non nega di aver dovuto sudare le cosiddette sette camicie per accettarsi. “Non è stato facilissimo, inutile negarlo. Ma anche questo viene chiesto quasi sempre solo alle donne…”, sottolinea amareggiata Alessia Marcuzzi.

La presentatrice spiega di dover lottare quasi quotidianamente con le sue incertezze. Una lotta che parte da una beauty routine ed uno stile di vita attivo, che la aiutano a restare in forma e sentirsi più bella. Restano tuttavia spiazzanti le sue parole, quando a Grazia confida di vedersi “piena di difetti”. Un’ammissione che sorprende, ma che racconta come determinati timori siano comuni a tutti, a prescindere dalla propria popolarità.

Laura Pausini e Alessia Marcuzzi hanno litigato?/ Segnali di gelo: "Assente al compleanno e lungo silenzio"