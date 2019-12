Alessia Marcuzzi, stacco di cosce su Instagram/ Fan in visibilio “Wow, meravigliosa!”

Scatto decisamente sexy pubblicato nelle ultime ore da Alessia Marcuzzi. La bella conduttrice del programma di Italia Uno, Le Iene, uno dei volti più noti della televisione, ha mostrato il suo esagerato stacco di cosce sulla propria pagina Instagram. La Marcuzzi, per l’occasione, ha indossato un costume di colore bianco e nero, una sorta di body-camicia, mentre seduta per terra mostrava appunto le sue gambe chilometriche, alzando poi la sinistra in una posa perfetta. A completare il tutto, rendendo il siparietto ancora più “piccante”, dei tacchi altrettanto chilometrici, con l’aggiunta della didascalia “Strike a pose”. Inutile sottolineare come lo scatto incriminato abbia fatto in brevissimo tempo incetta di like, con numerosi commenti anche da parte di altri personaggi famosi. Marica Pellegrinelli, ad esempio, ha commentato: “Siglaaaa”, con annessa risposta della stessa Marcuzzi con cuoricino e risata.

ALESSIA MARCUZZI, LO STACCO DI COSCE SEXY. SAVINO “TI VESTI COSI’ A LE IENE?”

Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, ha invece scritto: “Le pose di Victoria Beckham non sono niente in confronto a questa”, mentre Rita Rusic, ex moglie di Vittoria Cecchi Gori, ha aggiunto: “Top”. Non poteva esimersi dal commentare anche il collega della Marcuzzi a Le Iene, Nicola Savino, che ha scritto: “Ma capperi! Domani sera alle Iene vestita così, che siamo contro Inter-Barcellona”. Altro vip che si è aggiunto all’elenco dei commenti è stata Jane Alexander, attrice, conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Wowwwww” , mentre Elisa D’Ospina ha scritto, ironizzando: “Se la faccio io mi incricco fino a Pasqua”. Commenti anche da parte di Francesca Rocco, Marina La Rosa, Katia Follesa, e ovviamente anche dalle persone comuni, che si sono complimentate “Meravigliosa”. La Marcuzzi non è nuova a pubblicare scatti un po’ osè, e già in passato si era lasciata andare a foto di semi nudo, ricevendo a volte anche gli attacchi dei famosi hater.

© RIPRODUZIONE RISERVATA